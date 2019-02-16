Празднование дня рождения Дженнифер Энистон чуть не закончилось авиакатастрофой

Что-то вроде автепати и девичника должен был стать второй день празднования 50-летия Дженифер Энистон с подругами в Мексике. В честь громкой даты именниница наняла частный джет, на котором вместе с Кортни Кокс, Кейт Хадсон и другими близкими людьми должна была улететь на курорт Cabo San Lucas.

Но когда самолет уже взял курс на Мексику выяснилось, что при взлете он «потерял» одно из колес своего шасси. Командир экипажа принял решение повернуть обратно и попытаться посадить свой самолет. При этом, была достаточно высока опасность крушения при посадке или возгорания воздушного судна. Поэтому в аэропорту, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса, где было решено осуществить посадку, на летном поле дежурили несколько пожарных машин, скорая помощь и полиция.

К счастью, пилоту удалось чудом посадить самолет без повреждений. Все 10 пассажиров, включая Дженнифер Энистон, остались целыми и невредимыми. Хотя перенервничали, конечно, сильно. После ЧП все отправились запивать стресс шампанским, решив на время отложить вояж к океану.

Напомним, неделю назад Энистон закатила роскошную вечеринку в Лос-Анджелесе, куда пригласила почти весь Голливуд. В ресторан при отеле, где праздновали день рождения актрисы, пришли Джордж и Амаль Клуни, Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, Кортни Кокс, Риз Уизерспун, Роберт Дауни-младший, Деми Мур, Лиза Кудроу… Там появился даже бывший супруг Дженнифер — Брэд Питт. А вот бывший муж поздравил звезду через свои соцсети, почему-то ласково назвав Дженифер "забавной старушкой".

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Дженнифер Энистон в выходные с размахом отметила 50-летие: голливудская звезда закатила шикарную вечеринку в банкетном зале отеля Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Поздравить именинницу приехал весь цвет Голливуда, от Джорджа и Амаль Клуни до Сандры Баллок. Среди гостей вечеринки оказался – сюрприз-сюрприз! – и бывший муж Энистон Брэд Питт. Папарацци сфотографировали, как Брэд вышел из машины и зашел в отель, куда к тому времени уже начали стекаться звездные гости. (подробности)