Бывший бойфренд унизил Кайли Миноуг

Еще два года назад Кайли Миноуг не сходила с обложек австралийских таблоидов. Певице писали письма, дарили букеты на концертах и по-женски сочувствовали, ведь буквалньо за короткое время звезда пережила и серьезную онкологию, и предательство любимого мужчины. После того, как Кайли прошла курс реабилитации после лечения, манекенщика Оливье Мартинеса, который поддерживал ее в этот непростой период как подменили. Он начал вести себя как настоящиц чудак.

Например, однажды испортил Миноуг день Святого Валентина. Когда пара встретилась в ресторане, Мартинес оМартинес отпрянул от едва прибывшей в ресторан Кайли. «Боже, чем ты пахнешь?» - воскликнул мужчина. После того, как певица призналась, что «надела» на себя аромат Chanel № 5, бойфренд заявил: «Мы едем домой, чтобы ты могла помыться и нанести на себя тот парфюм, который ты обычно носишь». Впечатление от вечера у Кайли было безнадёжно испорчено, пишет Mirror.

Позже пара всё равно рассталась. После четырёх лет романа Оливье начали замечать в Лос-Анджелесе, в компании молодых подруг. Миноуг продолжала опровергать все слухи о неверности бойфренда, пока он сам не оставил её.

Сейчас поп-дива влюблена и счастлива вместе с редактором Полом Соломонсом. «Он был невероятен, - так описывает Кайли впечатления от первых встреч с ним. - Он без колебаний отменил работу и отложил проекты, чтобы побыть со мной. Он самый честный мужчина, которого я когда-либо встречала».

На днях красавица похвалилась букетом роз, которые Соломонс преподнёс ей на День святого Валентина.

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