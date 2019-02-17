Готовится к выходу в театр и зарабатывает на рекламе: Мария Порошина наслаждается материнством

Мария Порошина - одна из немногих актрис, которые не трогают злые хейтеры. Если посмотреть инстаграм актрисы, в откликах только пожелания терпения, здоровья маме и малыша, а также слова восхищения стойким характером актрисы. Но ведь действительно, не каждая женщина решится в 45 лет родить пятого ребенка без мужа, при этом не уходя в декрет и сохраняя тот бешенный темп жизни, который присущ каждому востребованному артиста. Но Порошина не побоялась. Уже через несколько дней она выйдет на работу в театр, Мария по-прежнему задействована в нескольких спектаклях, в это время, малыш будет с няней. А пока же актриса наслаждается прогулкой с новорожденным и младшими детьми. Фото из парка артистка поделилась в своем инстаграме. На нем запечатлены три младших ребенка Марии — две дочки и сын, родившийся в начале января. Глафире, младшей дочке артистки, недавно исполнилось три года. А Аграфене уже завтра исполнится девять лет. Самое забавное, что скоро день рождения у еще одной дочери Марии — 22-летней Полины Куценко. Так что зимние месяцы, а особенно февраль — череда праздников в доме Порошиной.

Мария, кстати, до сих пор не рассказала о том, как назвала своего сына. В Сети ходили слухи, что мальчику дали имя Степан, но актриса заявила, что это не так. «Может, оттого, что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант. В итоге, вопрос с именем для сына ... подвис. Есть 3-4 мужских имени, которые нам нравятся больше всего, но окончательно мы пока не определились. Точно одно: это не будет Степан, как пишут в Интернете!» — рассказывала Порошина.

poroshinamariyamikhaylovna Мария, кстати, до сих пор не рассказала о том, как назвала своего сына

Надо отметить, что звезда с момента рождения ребенка стала зарабатывать и на рекламе детских товаров.Так, несколько дней назад в ее аккуанте появился анонс самой лучшей детской коляски, которую она выбрала для своего малыша. Но если учесть, что Порошина сейчас главный кормилец в семье, то подписчики ее начинание только поддержали.

Напомним, с супругом Ильей Древновым актриса прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. Еще одну дочь, 22-летнюю Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. Именно Куценко заботился о Порошиной во время беременности, и помогает ей сейчас, после родов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Порошина впервые показала новорожденного сына

Актриса пока не называет имя своего малыша. Как и то, кто его отец. Молва приписывает отцовство бывшему мужу Марии Илье Древнову, с которым она развелась еще в августе прошлого года. Сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она беременна, – иностранец, живет за границей. Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас нет мужчины. А жениха-иностранца она придумала, чтобы огородить себя от излишнего внимания. (подробности)