2019-01-13T01:54:02+03:00
Звезды

Мария Порошина впервые показала новорожденного сына

Актриса поделилась снимком малыша в соцсетях [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Мария Порошина впервые показала сына. Фото: Соцсети.Мария Порошина впервые показала сына. Фото: Соцсети.
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Звезда кино и сериалов Мария Порошина поделилась в соцсетях первым снимком своего новорожденного сына. Актриса родила малыша на днях в столичной клинике «Мать и дитя». На своей страничке в Инстаграме Мария выложила фотографию крохи и рассказала поклонникам, что она очень счастлива. Порошина также поблагодарила врачей клиники – по словам актрисы, благодаря им роды прошли благополучно.

- Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой! Это сын! Благодарю! Благодарю! Благодарю любимый перинатальный медицинский центр «Мать и Дитя» на Севастопольском, в котором я оказалась в третий раз, потому что здесь хорошо. Здесь есть всё, что нужно для мамы и малыша: от новейшего оборудования и лучших врачей, до 6 разового питания и тёплого отношения!

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Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!
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Клиника, в которой рожала Порошина, очень популярна среди звезд – здесь, например, рожали телеведущая Ксения Бородина, певицы МакSим, Юлия Началова, Катя Лель. Роды в элитной палате стоят недешево – порядка 780 тысяч рублей. По словам окружения Марии Порошиной, актриса оплатила роддом сама, без участия отца своего ребенка.

Актриса пока не называет имя своего малыша. Как и то, кто его отец. Молва приписывает отцовство бывшему мужу Марии Илье Древнову, с которым она развелась еще в августе прошлого года. Сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она беременна, – иностранец, живет за границей. Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас нет мужчины. А жениха-иностранца она придумала, чтобы огородить себя от излишнего внимания.

С Ильей Древновым актриса прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. Еще одну дочь, 22-летнюю Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. Именно Куценко заботился о Порошиной во время беременности, и помогает ей сейчас, после родов. Уже через два месяца актриса планирует вернуться на сцену и съемочную площадку. Младших детей звезды воспитывают сразу две няни, которые, видимо, будут присматривать и за новорожденным сынишкой Марии.

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