И под каждым ей кустом приготовлен кинодом...

Тема

В этом году кинофестиваль был очень цельный, в одной логике. Практически все фильмы так или иначе затрагивали тему здоровья в широком понимании. Здоровья психического, ментального, физического и здоровья общества. Что характерно для здорового человека и общества? Какие вопросы и как должны обсуждаться и решаться? Где та эфемерная граница между нормальным и патологическим? Подробнее об этой теме писал кинооброзреватель «КП» Стас Тыркин.

Обладатель Золотого Медведя Надав Лапид

Если смотреть на программу фестиваля с этой точки зрения, становится понятно по какой логике жюри раздавало награды. Их взяли фильмы, которые затрагивают проблему здоровья сразу на всех уровнях - от личностного до социального. Таким является «Синонимы» Надава Лапида о беженце из Израиля, который пытается адаптироваться во Франции, порвав связи со своим прошлым. И «Милостью божьей» Франсуа Озона, в котором речь о домогательствах к мальчикам со стороны католических священников. И «Разрушитель системы» Норы Фингшайдт о девочке с психическим расстройством, которая обречена на одиночество из-за неконтролируемых вспышек гнева.

Юная звезда фильма "Разрушитель системы Хелена Зенгель

Форма

В этом году фестиваль последний раз выглядел таким, каким он был последние минимум 15 лет. Команда во главе с Дитером Коссликом уходит и уже видны структурные изменения, потому что его на посту директора заменят аж два человека: художественный и исполнительный директора.

Изменения

На Берлинале, как и на других кинофестивалях и премиях 2018-2019 годов, не раз поднималась тема стриминговых сервисов. Несмотря на то что, снятый на деньги Нетфликс фильм «Эльза и Марсела» не получил призов на фестивале, он, тем не менее, был в программе. Стриминговые сервисы выкладывают фильмы в ближайшее после премьеры в кинотеатрах время. Количество такого контента увеличивается и людям уже не надо будет ходить в кинотеатры, чтобы посмотреть новинки. Этот факт уже заметно отражается на индустрии и сделках на кинорынке. Все наблюдают, что же будет в дальше. Придется ли заколачивать кинозалы?

Виртуальная реальность

В этом году впервые в рамках Берлинале открыли целый VR-кинотеатр. На фестиваль привезли много контента в формате дополненной реальности. Он был разнообразен: драмы, триллеры, анимация, фантастика и другие направления. Те фильмы, что я увидел, убедили пока не сильно. Они скорее показывают возможности, чем представляют собой полноценно рассказанные истории. Тем не менее, очевидно, что направление активно развивается и скоро найдет свою нишу. Еще несколько лет, и зритель, надев специальные очки, сможет оказаться внутри вымышленного мира, погрузиться внутрь кино.

Теперь виртуальный кинотеатр может быть даже в комнате общежития.

Кумиры

Вручение почетной награды Шарлотте Рэмплинг. Выдающейся британской актрисе дали золотого медведя в рамках секции «Ретроспектива. Посвящение.». И показали несколько работ с ее участием. Вы наверняка узнаете эту актрису в лицо, даже если имя не вызвало сразу ассоциаций. Вручение награды — лучший повод пересмотреть один из фильмов с ее участием, например: «Гибель богов» Лукино Висконтти, «Ночной портье» Лилиана Кавани или «Бассейн» Франсуа Озона.

Фотографии Евгении Рыбаковой.