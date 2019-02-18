"Наших киргизов тут много, они помогут всегда": Корреспондент «КП» посмотрела фильм о тяжкой судьбе мигрантов

Драма режиссера Сергея Дворцова «Айка» наделала много шума в мире фестивального кино. Всех — и кинокритиков и зрителей — захватывает история простой киргизской девушки. Она приехала в Москву на заработки, но суровая российская реальность вдали от родины доводит ее до того, что Айка вынуждена оставить своего новорожденного сына в роддоме. К моменту выхода на широкий экран фильм получил приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале, гран-при 28-го кинофеста «Котбусе» в Германии. Да что там Германия. «Айка» чуть не стала номинантом на «Оскар». Фильм уже был отобран в шорт-лист. Но дальше не прошел. Как заявлял журналистам режиссер, лишь из-за нехватки денег на промоушен.

Потерять работу - смерти подобно

- Это сериал такой? Дайте гляну в интернете, - недоумевает уборщица Гуля из медклиники на Ленинградском проспекте. - Не слышала даже, если честно. Сегодня вечером посмотрю.

- Нет, не смотрите. Давайте я вас в кино приглашу. Вместе посмотрим, а потом скажете ваше мнение: похоже на правду или нет.

Гуля сразу согласилась и заулыбалась, как ребенок.

- В кинотеатр! Конечно!

Но потом расстроилась, потому что выяснилось - в кино мы с ней ну никак не попадаем. Она работает на двух работах и получается, что может пойти только либо рано утром, либо поздно вечером. А «Айка» это вам не «Человек-паук» или другой голливудский блокбастер. И идет далеко не во всех кинотеатрах и не круглые сутки.

Найти других мигранток из Киргизии не проблема. Проблема затащить их в кинотеатр — работа, работа и еще раз работа. Потерять ее — смерти подобно. На мою фразу «Отпроситесь у начальницы на пару часиков» у всех киргизских мигранток глаза делались круглыми от ужаса. Пришлось использовать служебное положение и самой отпросить сотрудниц клининговой компании, обслуживающей нашу редакцию, на пару часов в рабочее время. 45-летняя Майрам и 43-летняя Жибара с радостью согласились. Они тихонько стучатся в дверь кабинета и шепотом спрашивают:

- А билет сколько стоит?

- Я вас приглашаю, и билеты вам куплю!

Женщины не скрывают облегчения и радости.

Кино не для всех

Ближайшим к нам кинотеатром, где показывали этот фильм, оказался «Юность» на Октябрьском поле. По дороге разговорились. У Майрам двое взрослых детей. И в Москву она перебралась вслед за дочерью после смерти мужа. А сын позже к ним переехал. Живут все вместе, да еще двое родственников. Ютятся в «однушке».

У Жибары пятеро детей. Двое сыновей взрослые, один уже женился, есть внук. Дочка оканчивает школу, двое младших — в начальных классах.

- Муж дома остался. Не захотел ехать, хотя мы вместе должны были. Вот уже четыре года в Москва. Но дома приехать по нескольку месяцев в году. Вот была с августа по декабрь Киргизия. Дома время быстро идет, там дети.

Обе женщины сносно говорят по-русски. Приехали сюда, знали только: мама, папа, да, нет.

- Я сериалы смотрю на русском. Вот так быстро выучила, - хвалится Жибара.

Оказывается, мои спутницы за все время, что в Москве, ни разу не были в кинотеатре.

- Была я в кино еще в молодости.

- При СССР что ли?

- Да, да!

- А на Красной площади были?

- Нет, нет. Ни разу. Я хотела на новый год поехать, да не поехала. Майрам, давай съездим, - раздухарилась Жибара.

В кинотеатр они зашли немного смущаясь.

- Кто ходит на этот фильм? - спрашиваю у кассира.

- Любители арт-кино.

Мои киргизки к таким явно не относятся.

Еле-еле уговорила их на молочные коктейли с булочкой. От всей обстановки они немного растерялись и стеснялись.

- Ой, не надо. Мы есть не хотим. Совсем. Водичка с собой есть.

Но, честно говоря, «Айка» - не то кино, которое будешь смотреть вприкуску с чем-то. С первых же кадров у меня буквально кусок в горло не лез.

От русских ни одного доброго слова

Голодная и измученная мигрантка с адским послеродовым кровотечением таскается по Москве в поисках хоть какой-нибудь работы. Вот она работает на грязной живодерне, где потрошат кур. Но там девушку кидают на зарплату.

- Ой, ой, - вздрагивают мои соседки.

Они очень живо реагируют на все, что происходит на экране. В отличие от других зрителей, которые сидят с каменными лицами. Один мужчина в разгар сеанса вообще захрапел. Слава богу, его разбудили соседи. Мне же спать не хотелось совсем. Кино снято максимально реалистично. Актеры играют великолепно. Напряжение нарастает.

Вот Айку пригревает землячка, работающая уборщицей в ветеринарной клинике. Она сама там на птичьих правах и прячет за шкафом больного ветрянкой малыша, но не раздумывая пускает просушиться и поесть несчастную девушку. Директор заведения к собакам и кошкам добрее относится, чем к сотрудницам из Киргизии. А посетительницы в дорогих шубах и с дорогими шавками вообще не замечают истекающую кровью киргизку. За весь фильм ни один русский человек слова доброго несчастной женщине не сказал!

Живет Айка в грязном подвале с толпой таких же как она нелегальных мигрантов. Лечится в подпольном абортарии. Одним словом, полный фарш.

Кончается картина неожиданно. В зале резко включают свет. Мои сидят с глазами на мокром месте, щурясь от света.

- Ой, не знаю… Какой ужас, - переживает Жабара. - Бедная девушка. Куда ей было деваться, пришлось малыша отдать, кошмар. Нет! Такого не может быть на самом деле.

Молчат. Обдумывают.

- Вот если она совсем одна в Москва. Без знакомых…. Но без знакомых и родственников в Москву не переезжают. Нет! И наших киргизов тут много, они помогут всегда. Вылечат, - говорит Майрам.

- Я вот переехала в Москву когда, мне так было одиноко. Я плакала все время, - добавляет Жибара. - Но хорошо тут знакомые, они рядом были, пока не привыкла. Сейчас мне уже не одиноко, хожу по улицам — везде все свои.

- У вас в Киргизии осуждают женщин, рожающих без мужа?

- Нет! Нет! Такого нет уже давно. Нормально можно рожать.

- Что, совсем все в фильме неправда?

- Правда есть, да. В подвалах таких грязных живут киргизы. Дворники в основном. Но бесплатно обычно, в кино за деньги. Клиник таких подпольных нет. В Москве есть киргизский медицинский центр, но там чисто, красиво и лечат хорошо. Может, у таджиков такой есть, мы не знаем…

- А с зарплатами кидают?

- Нет, нет. (Обе работают на клининговую компанию за 24 000 в месяц. Пятидневка - Ред.).

- Неужели мы русские все такие злые?

- Люди все разные, - вздыхает Жибара. - Но со мной вежливо всегда общаются.

- Погода не смущает?

- Нормальная. Одежда теплая есть и хорошо. Одеваемся мы в торговом центре.

- Но дома-то лучше?

- Да. Дома очень лучше, в Киргизстане, - Майрам достает телефон, показывает фото, где она с розами из своего сада.

А вот в красивом платье и элегантной шляпке около лошади. Такая леди. Дерево, усыпанное персиками. И фруктов так много, что я даже подумала сначала, что это облепиха какая-то. Видео застолья с подругами: накрытый богато стол, лепешки, арбузы, мясо, женщины с раскосыми глазами и в платочках горланят песни.

- А вот мой дом, - решила похвалиться и Жибара. - Вот сыновья — старший и младший. Это они на озере, оно недалеко от дома.

- Когда вы обратно домой?

- Навсегда? Пока не знаю… Деньги нужны, одна проблема заканчивается, начинается другая. Сын средний хочет жениться, дочка в университет поступать. Потом младшие подрастут. Я пока здесь.

- Я тоже, - вступает Майрам. - Дочка здесь, сын тоже. Что мне там одной делать? У нас в деревне работы совсем нет. До переезда была поваром на заводе. Потом уборщицей, зарплата 3000 рублей.

Так мы ушли от судьбы Айки совсем уже далеко. Выпили весь чай в кафе, стали прощаться.

- Спасибо! В кино нам понравилось очень. А фильм грустный.

Пока я расплачивалась за заказ, мои спутницы аккуратно собрали с нашего столика всю посуду.