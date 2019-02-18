Звездные должники: Лолита задолжала за «коммуналку» 760 000 рублей, а Ефремов - 57 500 по штрафам ГИБДД

Оказаться в базах Федеральной службы судебных приставов России может любой неплательщик. В числе должников есть и люди знаменитые.

Отдай миллион

Должников крупнее родителей Жанны Фриске среди знаменитостей пока нет. Владимир Фриске по-прежнему должен 21 693 214 рублей благотворительному фонду «Русфонд», плюс 1 518 524 рубля исполнительного сбора (штрафная санкция). Напомним, это те деньги, которые собрали поклонники на лечение от онкологии певице Жанне Фриске, но ее семья не смогла предоставить отчет, что средства были потрачены именно на лечение. Взыскание долга такой величины - это длительный процесс, подробности которого по закону не раскрываются. Как правило, чтобы вернуть средства, арестовывают имущество на эту сумму и продают его с аукциона.

Владимир Фриске по-прежнему должен 21 693 214 рублей благотворительному фонду «Русфонд»Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одним рекордсменом по долгам до последнего времени была актриса Анастасия Заворотнюк. «Прекрасная няня» много лет судилась из-за кредита, который брала у банка в долларах. Из-за скачка курса выплатить его сразу не смогла и осталась должна вдвое больше. Под конец банк пытался через суд взыскать с артистки миллион долларов, однако процесс закончился подписанием мирового соглашения. Но за то время, пока шли суды, которые Анастасия то выигрывала, то проигрывала, вели работу судебные приставы, поэтому на актрисе до сих пор висит долг в 1 661 602 рубля по исполнительному сбору.

Еще одним рекордсменом по долгам до последнего времени была актриса Анастасия ЗаворотнюкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чуть-чуть не дотянула до круглой суммы в миллион рублей певица Лолита Милявская. Но ее долг отличается от других. У «женщины без комплексов» давние счеты с ТСЖ дома, в котором расположена квартира артистки. Лолита неоднократно рассказывала о том, как отстаивала свои права в судах, но, увы, не все судьи встали на ее сторону. В итоге за певицей числится огромная задолженность по коммунальным платежам. Вместе с пенями артистка должна 765 129 рублей.

Звездные должникиФото: Рушан КАЮМОВ

Заплати налог и спи спокойно

Мы все знаем, что, например, в США и Европе неуплата налога государству считается одним из самых порицаемых (и наказуемых) нарушений. За неуплату налогов в свое время пострадали актеры Софи Лорен, Уэсли Снайпс, Николас Кейдж, футболисты Роналду и Месси, дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. В нашей стране судебных процессов со звездными неплательщиками налогов пока не было, хотя должники все же есть.

Вряд ли Анжелике Варум спокойно спится, потому что она одна из немногих артистов не заплатила налоги. Приставам предстоит взыскать с нее 25 401 рубль.

Вряд ли Анжелике Варум спокойно спится, потому что она одна из немногих артистов не заплатила налогиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Долги по налогам и у Лады Дэнс - 79 425 рублей. Также 52-летняя певица не заплатила штрафов ГИБДД и за парковку на сумму 14 500 рублей (с учетом санкций). Также стало ясно, кто из мира звезд регулярно нарушает правила парковки. Актер Михаил Ефремов с июня прошлого года накопил 23 таких штрафа на общую сумму 57 500 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Со дня, когда должник получил уведомление о возбуждении исполнительного производства, закон определяет пятидневный срок (за исключением случаев немедленного погашения) для добровольного исполнения требований, - объясняет адвокат Евгений Корчаго. - Если задолженность не будет погашена, то с должника взыскивают исполнительный сбор 7% от долга, но не менее одной тысячи рублей. Если долг выше 30 000 рублей (а по алиментам свыше 10 000 рублей), судебный пристав вправе запретить должнику временно выезжать за пределы России. Если долг по-прежнему не выплачивается, могут принять уже более решительные меры: взыскать требуемую сумму со счетов, высчитать ее из зарплаты или других видов доходов. Если нужной суммы не хватает, то могут арестовать движимое или недвижимое имущество и реализовать его в счет погашения долга. За неисполнение решения суда существует статья 315 УК РФ, по которой грозят штраф до 50 000 рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до одного года.

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