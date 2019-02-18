Российский рэпер Саша Скул умер в 29 лет как Децл

В понедельник, 18 февраля, стало известно о смерти известного рэпера Саши Скула. Примечательно, что 29-летний исполнитель ушел из жизни также, как и Кирилл Толмацкий, известный как Децл, - от остановки сердца.

Запись о скоропостижной кончине певца появилась в его официальном паблике в социальной сети "Вконтакте": "Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши". Другие обстоятельства ухода из жизни музыканта пока не называются.

10 февраля текущего года Скул признался, что посетил церковь и увидел пьяного человека, который упал перед иконами и разбил голову. "Точно знамение мне, а какое, в толк не возьму", - написал в своем паблике исполнитель.

Саша Скул, настоящее имя Тагир Маджулов, родился 2 июня 1989 года в Братске. Он является бывшим лидером провокационного музыкального проекта "Бухенвальд Флаве". Участвовал в баттл-проекте "Версус". Наибольшее количество просмотров на YouTube музыканту принес баттл с участием John Rai. В рэп-поединке Скул проиграл рэперу.

Последнее время певец постоянно проживал в Москве. Одной из последних работ является альбом исполнителя "1989", вышедший осенью 2017 года. Его название совпадает с годом рождения артиста.