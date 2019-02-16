Мать раскрыла неизвестные подробности о Децле

Мать 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимом Децл) в эфире Первого канала рассказала, почему умер ее сын. Ирина Толмацкая раскрыла неизвестные подробности о нем.

"Кирилл был очень самостоятельным и в три года сам ушел из детского сада, приехал на автобусе ко мне на работу. Я не могла поверить, что Кирилл приехал один",- рассказала Ирина Толмацкая.

Проект под названием "Децл" придумал Александр Толмацкий. "Я была против, но мне поставили ультиматум. Не буду говорить, какой именно. Я только спросила у Кирилла: "А как хочешь ты?". Услышав, что сын хочет выступать, она дала свое согласие. Ей не хотелось, чтобы потом получилось так, словно она ему помешала.

"Но главным для меня всегда была учеба, образование", призналась мама рэпера. Она всегда мечтала, чтобы ее сын стал дипломатом, так как умел находить общий язык с людьми. Когда Децлу было 13 лет, она заставила его уехать учиться в Швейцарию, хотя он не хотел покидать дом.

alexandertolmatskiy Проект под названием "Децл" придумал Александр Толмацкий

Ирина Толмацкая заявила, что всегда чувствовала, что происходит с сыном, но "в этот раз не почувствовала ничего". Она сообщила, что Кирилл умер из-за больших нагрузок. По ее словам, он очень много работал и гастролировал, при этом никогда не жаловался на усталость. "Он очень хотел жить", - сказала Ирина Толмацкая.

По ее словам, ничто не предвещало трагедии. "Причина смерти - перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога", - сообщила Толмацкая в эфире программы "Эксклюзив" Дмитрия Борисова.

alexandertolmatskiy Ирина Толмацкая всегда мечтала, чтобы ее сын стал дипломатом

Толмацкая добавила, что судмедэкспертиза подтвердила, что Децл не мог умереть от наркотиков или алкоголя, поскольку по результатам анализов их обнаружено не было.

Мать рэпера призналась, что у нее изменилось мнение о сыне после его смерти: "Я не все его интервью смотрела. В последние дни мне много присылали его интервью. Я изменила мнение о сыне". По ее словам, она была удивлена его мудростью и глубиной.

Кирилл делился с ней творческими планами. В частности, он собирался записать альбом и снять клип.

irinatolmatskaya Ирина Толмацкая заявмла, что всегда чувствовала, что происходит с сыном, но "в этот раз не почувствовала ничего"

Толмацкая вспоминает, что, несмотря на занятость, у Кирилла всегда находилось время для близких. Однажды он улетел с гастролей в США, чтобы попасть на похороны деда.

Кирилла Толмацкий умер 3 февраля. Он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет после выступления в одном из клубов Ижевска. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь репера проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

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