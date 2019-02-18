2019-02-18T19:17:40+03:00
Общество

Письмо столичного бомбилы домой в Киргизию

В распоряжении «Комсомолки» случайно оказался конверт без имени отправителя и адреса получателя, а внутри - рукописное послание
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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Отдых московского таксиста.Отдых московского таксиста.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Айнура, привет из далекой Москвы!

Добившись карьерного роста,

Я в «Националь» не пробился, увы,

Зато заработал на хостел.

Здесь двадцать кроватей и сорок парней.

Но это детали... Тепло ведь!

И стоит всего 220 рублей.

Могу себе, детка, позволить.

Я, как и хотел, зашибаю деньга.

Со мной белорусы, узбеки...

Короче, водителей здесь до фига -

Как жителей в нашем Бишкеке.

Недавно один (он поехал, видать,

Как помнишь, Айнура, твой прадед?)

Плюнул на все и решил голодать,

Пока ему шеф не заплатит.

У нас по соседству живет стройотряд.

Строитель тебе не бомжара!..

Все тихо, спокойно... Носочки висят...

И пахнет, как в будке Мухтара.

Заснуть не могу я от этой красы,

У нас теснота - не обида.

Сосед только стырил поутру трусы,

И в рейс в них отправился, гнида.

Как только вертается в эти края,

Устрою ему тыры-пыры.

Ах, если б ты знала, Айнура моя,

Какие здесь есть пассажиры.

Один из них руки к люку вознес

И к сотне накинул мне сотню,

Чтоб я его, пса, к синагоге отвез

И дальше - от Бронной в Капотню.

Я в ту же секунду почуял подвох.

(В столице нельзя без разборок.)

А я у тебя, как ты знаешь, не лох -

Отвез хитреца за 140.

Ну все, моя зорька. Целую, люблю.

Ты помни, что здесь перспективы.

Как только побольше деньжат накоплю,

Поедем с тобой на Мальдивы.

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Недалеко от станции метро «Бутырская» есть площадка, напоминающая поле подсолнечника. Каждый день здесь мельтешат сотни желтых машин. Угрюмые таксисты собираются группками и, покуривая, базарят за житуху. А потом стекаются в контору «Яндекс.Такси» и застревают в очереди (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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