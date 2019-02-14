Такси без правил: из-за чего 38-летний водитель уже две недели голодает возле офиса «Яндекса»

Недалеко от станции метро «Бутырская» есть площадка, напоминающая поле подсолнечника. Каждый день здесь мельтешат сотни желтых машин. Угрюмые таксисты собираются группками и, покуривая, базарят за житуху. А потом стекаются в контору «Яндекс.Такси» и застревают в очереди.

Одни приходят, чтобы сдать экзамен на шофера бизнес-класса. Другие за детским креслом. Третьи, выяснить, почему агрегатор их заблокировал. А четвертые просто попить кофе или поиграть в настольный футбол.

Я в их компании чувствовал себя белой вороной. На экране светились фамилии водителей - Ахмирзаев, Ондар, Арутюнян, Синокос, Абдуллаев... Как причудливое вкрапление во что-то тривиальное - Николаев.

Среди таксистов полно киргизов, узбеков, таджиков. И это несмотря на то, что работать водителем с иностранными правами у нас запретили полтора года назад (киргизам и белорусам исключение, потому что в их странах русский язык является официальным).

Среди таксистов полно киргизов, узбеков, таджиков. И это несмотря на то, что работать водителем с иностранными правами у нас запретилиФото: Павел КЛОКОВ

«БУДУ СИДЕТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

- Извините, а вы не видели, где здесь таксист голодает? - я уже минут пятнадцать петлял между припаркованных машин и все безуспешно.

- Тут все голодают, - съязвил усатый мужик в ленинской кепке.

Наконец, одинокий повстанец нашелся. Его зовут Андрей Герс. Таксистом работает уже пять лет. Хотя когда устраивался, думал, что ненадолго.

- У нас с женой был свой цветочный магазин, - заметно нервничая, рассказал Андрей. - Но она ушла в декрет. А я без нее в этом деле не потяну (супруга - опытный флорист). Пришлось продать свое детище. Ну и подался в таксопарк. Взял в аренду «Мерседес» (пять тысяч рублей в сутки) и стал водителем бизнес-класса.

Поначалу все было хорошо. Заказы Герс получал от таксопарка. Но с развитием агрегаторов тот стал убыточным и развалился. Пришлось подключиться к «Яндекс.Такси», «Gett» и «Wheely». Чтобы заработать хоть что-то поверх аренды, Андрей не сходил на линии по 18 часов в сутки.

В минувшем декабре два агрегатора (вкупе) должны были выплатить ему 100 тысяч рублей. Но деньги упали на карту лишь 17 января. По словам таксиста, это стало последней каплей.

Герс вместе с друзьями-таксистами составили список претензий и передали его руководителю «Яндекс.Такси»Фото: Павел КЛОКОВ

- У меня перед Новым годом осталось в кармане полторы тысячи, - говорит он. - И я просто не мог выйти на работу. Нужно ведь заливать бензин. Мыть машину. Чем-то питаться. Ну и, конечно, платить за аренду. На тот момент она уже была восемь тысяч рублей в сутки (за «БМВ семерку»).

Я спросил Андрея, почему он не плюнет и не найдет другую работу. На что тот ответил, что все так и делают. Но он уже привык шоферить. И к тому же неплохо знает английский. Это жирный плюс для водителей бизнес-класса.

В итоге Герс вместе с друзьями-таксистами составили список претензий и передали его руководителю «Яндекс.Такси» Тиграну Худавердяну. Водители просят создать отдельное приложение для бизнес-класса и сделать так, чтобы в нем был договор фрахтования.

- А то сейчас мы вообще вне закона, - говорит голодающий. - Машины черные, стандартам такси не соответствуют. В случае аварии агрегатор ни за что не отвечает.

И далее по списку. Усилить контроль за нелегалами, особенно за теми, кто подключается к системе с помощью украденного аккаунта и «левых» водительских прав. Убрать фиксированный тариф (гонять по выделенкам автомобили «бизнеса» не могут и поэтому лихачат, чтобы быстрее доехать). Усложнить подготовку водителей (сейчас это формальный экзамен, на котором задают простые вопросы - например, где находится аэропорт «Шереметьево»).

И так далее. Всего 18 пунктов.

- Я буду сидеть здесь до последнего, - сказал мне Андрей Герс.

Ночует он в машине на заправке. Парковочные места возле «Яндекс.Такси» ночью нужно освобождать.

Я буду сидеть здесь до последнего, - сказал Андрей ГерсФото: Павел КЛОКОВ

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

В пресс-службе «Яндекс.Такси» комментировать ситуацию отказались. А вот от столичного Департамента транспорта выступил его руководитель Максим Ликсутов. На недавней встрече с журналистами он сообщил, что машина Герса не имеет разрешения (та самая «БМВ семерка»).

- Голодающему водителю предложили работу в «Мосгортрансе», - рассказал чиновник. - Например, водителем электробуса. Но он отказался.

Кроме прочего, Ликсутов добавил, что в Департаменте транспорта подготовили ряд предложений по улучшению работы столичного такси и направили на рассмотрение в Госдуму. Скажем, он полностью согласен с тем, что разрешение должно оформляться на водителя (как это было раньше), а не на машину (как сейчас).

- И необходимо контролировать время, которое таксисты проводят за рулем, - сказал Максим Ликсутов. - Нужно, чтобы все их перемещения проходили через городскую IT-платформу. А то сейчас, отработав восемь часов с одним агрегатором, водитель переходит на другой. И может сутками не выходить из машины.

ТЫ МНЕ БАРАНА, Я ТЕБЕ ПРАВА

Складывается нехорошая картина. С одной стороны. Для нас, пассажиров, ситуация улучшилась. Такси подешевело. И вызывать его стало проще. С другой стороны, это лотерея. Ибо совершенно непонятно, кто к вам приедет. Интеллигентный кандидат наук, решивший подработать, или вор-рецидивист по кличке Гнутый. К тому же, водители подолгу не спят. Клюют носом.

- Врезавшись в столб, такой Шумахер бросает машину и валит домой в Узбекистан, - рассказал «КП» руководитель движения «Стоп-нелегал» Евгений Грэк. - И это еще хорошо, если не покалечит людей. Мы проводим рейды вместе с сотрудниками ГИБДД. И обычно восемь водителей из десяти оказываются нелегалами.

Рынок такси - это гигантские деньги. И поэтому процедура устройства на работу максимально упрощена (капитал убивает бюрократию!). Получаешь в Дептрансе разрешение (бесплатно), скачиваешь мобильное приложение, покупаешь в магазине канцтоваров путевки, в интернете - печати медика и механика (по 800 рублей каждая). И все. Ты Олег Видов. Ну или Олег Ефремов.

После того, как закон об иностранных правах вступил в силу, в Москве вырос спрос на киргизские удостоверения. С ними работать водителем можно.

- Некоторые даже специально ездят в Киргизию и там на месте меняют заветный документ на одного барана, - говорит Грэк. - Там эта корочка не шибко ценится. Бомбилы не понимают, что ездить по чужому удостоверению у нас, в России, уголовно наказуемо. Некоторые прикупают права вместе с паспортом, чтобы фотографии совпадали. Это уже стоит 80 тысяч рублей (одно удостоверение - в десять раз дешевле).

На «поле подсолнечника» я познакомился с водителем, который пролил еще больше света:

- Бывает, что права, купленные в Интернете, оказываются грубой подделкой, - сказал он. - Но и это ничего. На трассе сотрудники ГИБДД все равно их проверить не смогут. Только через официальный запрос в ту страну, чей флаг на документе. До этого доходит крайне редко.

- Ну а разве с такой картонкой можно подключиться к «Яндекс.Такси»?

- Без проблем.

Во время рейдов «Стоп-нелегала» возникают курьезы. Иногда приезжают водители, которые не знают ни одного русского слова. Один раз участники рейда даже не могли распознать, какой стране принадлежат водительские права. Оказалось, Нигерия.

«НУЖНО ПОПРАВИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН»

Полтора года назад в Госдуме вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами (кроме киргизских и белорусских) работать в коммерческих перевозках. Однако активисты общественных организаций сочли, что эта поблажка - лазейка для нелегалов, которые покупают корочки и выезжают на линию. Тогда поступило предложение избавиться от этой лазейки и внести в закон изменения.

- То есть сделать так, чтобы работать в такси можно было бы исключительно с российскими правами, - пояснил «КП» Евгений Грэк. - Это сильно осложнит жизнь нелегалам. Честные киргизские и белорусские водители пересдадут экзамены и получат корочку с триколором. А все мошенники останутся вне закона. Большинство из них пересдать экзамены тупо не смогут. Или не захотят.

Законопроект находится в Госдуме уже несколько месяцев. Активисты движения «Стоп-нелегал», а также члены профсоюзов и общественных организаций в поддержку будущих изменений составили коллективную петицию и тоже, как Дептранс, отправили депутатам. Ответа о сроках рассмотрения пока не поступало.

КСТАТИ

В Москве водитель такси объявил голодовку, протестуя против низких тарифов

Желтая «Шкода Октавиа» возле Театра у Никитских ворот появилась в ночь с пятницы на субботу. И поначалу - в темное время - выглядела как обычная машина с шашечкой, припаркованный, кстати, на специальной стоянке для таксистов. Однако утром прохожие начали снимать этот автомобиль на мобильники, потому как выяснилось, что он с разных сторон исписан краской. И не хулиганы, а водитель красным по желтому написал - «голодовка». И ещё чуть ниже - «бойкот» (подробности)