Норвежский «Боинг» уже более двух месяцев не может покинуть Иран

14 декабря прошлого года Boeing 737 МАХ 8 норвежского бюджетного авиаперевозчика Norwegian вылетел из Дубая в направлении столицы Норвегии Осло, но сразу после взлета что-то пошло не так: один из двигателей работал в нештатном режиме. Несмотря на то, что этот самолет мог продолжать полет и без одного двигателя, пилоты приняли решение не рисковать 186 жизнями на борту и совершили посадку в ближайшем аэропорту Шираз на юго-западе Ирана. Пассажиры на следующий день улетели в Осло, а новенький лайнер, поступивший в Norwegian всего шестью неделями ранее, остался ждать норвежских техников. Прилетев в Шираз после новогодних праздников, эксперты поняли, что починить двигатель будет непросто — американские авиазапчасти поставлять в Иран строго запрещено из-за введенных в мае 2018 года санкций.

Экономика авиатранспорта такова, что самолет должен летать намного больше, чем находиться на земле. Каждый час простоя стоит больших денег, и, похоже, что новейший самолет превратился в чемодан без ручки: и забрать невозможно, и бросить нельзя. Теоретически авиакомпания может запросить разрешение на разовую поставку — в виде исключения. Но для этого необходимо разрешение американского правительства, которое только выходит из длительного шатдауна (прекращение работы из-за отсутствия бюджетного финансирования) и вопрос с запчастями для норвежского самолета не несет для них первостепенной важности.

Логика американцев такова: запчасти для современного двигателя — это секретные технологии, которые не должны оказаться в Иране. Трагикомизм ситуации в том, что именно в этой стране сейчас простаивает и копит долги за обслуживание (в реальности — просто за то, что занимает там место) новейший самолет, напичканный этими самыми технологиями. Если патовая ситуация затянется еще на месяцы, то ничто не помешает Ирану конфисковать застрявший борт за долги — для вдумчивого изучения в спокойной обстановке. Убытки в таком случае понесет, конечно, норвежская компания, которая сейчас и так находится не в лучшей экономической ситуации. А виноватыми, видимо, станут пилоты, принявшие решение не рисковать пассажирами вместо того, чтобы лететь на честном слове и без одного двигателя дальше — в дружественную США страну.