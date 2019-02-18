Маму мальчика, который провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», задержали

В том, что же на самом деле случилось в ночь на понедельник на территории заповедника «Лосиный остров», пытаются разобраться следователи. Напомним, шестилетний малыш пропал, гуляя с мамой в лесу, вечером в воскресенье, 17 февраля. При этом 33-летняя инженер, только утром позвонила в полицию. Ребенка с признаками переохлаждения вскоре нашли двое прохожих. Сейчас малыш находится больнице. Вечером 18 февраля следователи опросили его маму и приняли решение о ее задержании.

- В ходе расследования уголовного дела, ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребёнка, мать последнего мальчика была задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Женщина уверяет, что ребенок сбежал от нее и она всю ночь пыталась самостоятельно его найти. Сам мальчик врачам и следователям пожаловался на маму. С его слов, она вывезла его в лес, чтобы наказать. Еще большую путаницу в историю внесли показания очевидцев. Первоначально они сообщили о мусорном пакете, который был надет на голову ребенка. Но позже эти данные следователям не подтвердили. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Обвинение пока никому не предъявлено.

Несмотря на проведенную на морозе ночь, мальчик отделался легкой простудой. О вреде здоровью речи не идет. Сейчас с ним работают психологи. Установлено, что он страдает расстройством психики и задержкой в развитии. Кроха посещал коррекционный детский сад. Женщина воспитывала его одна.

Напомним, очевидцы нашли испуганного и дрожащего от холода мальчика на МКАДе в районе национального парка «Лосиный остров».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик, который провел ночь в заповеднике "Лосиный остров", уверяет, что так его наказала мама

Рано утром в понедельник, 18 февраля, водитель грузового автомобиля заметил ребенка, который один шел вдоль МКАДа, по территории, примыкающей к заповеднику "Лосиный остров". Мальчик был не на шутку перепуган и весь дрожал. Но это еще не все. На шее ребенка болтался мусорный пакет. Мужчина освободил мальчика и отвел его на ближайшую автозаправку. (подробности)

Шестилетний мальчик потерялся и провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров"

Утром в понедельник, 18 февраля, в одном из самых крупных заповедников на территории Москвы, национальном парке "Лосиный остров", полицейские нашли шестилетнего мальчика. Малыш всю ночь провел в лесу. Несмотря на мороз, ребенок выжил, но получил переохлаждение. Как удалось выяснить "КП", сейчас он находится в больнице (подробности)