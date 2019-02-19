Но уже от другого папы? Ксения Собчак призналась, что хочет еще одного ребенка

Ксения Собчак и Матильда Шнурова устроили пижамную вечеринку: в таких необычных условиях телеведущая взяла интервью у бывшей жены лидера группы «Ленинград» для своего нового YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Матильда и Ксения – близкие подруги, поэтому девичник в постели с бокалом шампанского в руках предполагал некоторую долю откровенности. Однако Матильда, хоть и рассказала о своих чувствах и эмоциях после скоропалительной свадьбы Сергея Шнурова, всерьез обсуждать экс-супруга все же отказалась. А вот Ксения высказала вслух пару мыслей, которые отлично показывают сегодняшнее настроение Собчак и, возможно, ее планы на будущее.

Беседа двух светских львиц с мужчин плавно перетекла на тему материнства. В разговоре с Матильдой телеведущая призналась: она очень жалеет, что поздно родила. Когда-то, по словам Ксении, она так ненавидела детей, что даже «хотела растворить младенца в кислоте». Но когда она сама стала мамой, ее мир перевернулся. Сейчас Собчак мечтает еще об одном ребенке. А, как известно, мечты Ксении обычно сбываются.

- Сейчас я уже думаю: так жалко, что мне уже немножко больше лет – 37, потому что надо было раньше начинать, - призналась телеведущая. - И я прямо понимаю, что хочу еще детей. Я хочу еще, одного хотя бы я б хотела.

Ксения разоткровенничалась во время пижамной вечеринки с Матильдой Шнуровой. Фото: кадр видео.

Высказалась Ксения и по поводу общественного порицания женщины при разводе:

- Ты остался без мужика, считай, это как в средние века. Вот если мужчина тебя не содержит, и ты у него не живешь, ты просто с голоду умрешь или станешь проституткой. Сейчас такая же история, ничего не поменялось, - считает Собчак.

Телеведущую не устраивает то, как в России смотрят на тех, кто оставляет мужей. По мнению Собчак, мужчинам в нашем обществе прощают все – измены, разрушенный брак. А вот женщину в такой ситуации чуть ли не закидывают камнями. Единственная счастливица, которой разрешатся менять мужчин без ущерба для репутации – это Алла Борисовна.

- В случае с мужчинами общество к этому относится, как будто так это и должно быть. Если не дай Бог, это у женщины происходит, это позволено только Алле Пугачевой в нашей стране. А всем остальным: "Цыц и под лавку!", - высказалась Ксения. - Умная, яркая и интересная баба оказалась в странной ситуации, как будто она еще и почему-то изгой.

Скорее всего, телеведущая имела в виду не только Матильду Шнурову, но и себя: Ксения не скрывает, что в ее семейной жизни назрели проблемы, которые она пока не хочет комментировать. Недавно в разговоре с ведущим программы «Эксклюзив» Дмитрием Борисовым Ксения дала понять, что даже в случае развода они с мужем Максимом Виторганом сделают все, чтобы их двухлетний сын Платон был счастлив.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала она.

Ксения Собчак впервые прокомментировала скандальную драку мужа Максима с режиссером Константином Богомоловым, сказав, что она не готова обсуждать этот вопрос. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Напомним, еще осенью прошлого года Ксения начала выходить в свет с режиссером Константином Богомоловым. Примерно тогда же они с мужем Максимом Виторганом перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на публике. О своих отношениях с Богомоловым телеведущая не говорит, равно как и о том, что они с супругом Максимом больше не вместе. Однако в своих интервью Собчак все чаще высказывается на тему женской измены и права женщины на счастье с другим мужчиной, если ее брак потерпел фиаско.