Игорь Петренко признался, что смог простить измену Екатерины Климовой, и теперь они дружат семьями

Игорь Петренко недавно стал отцом в пятый раз. В интервью программе «Ты не поверишь!» звезда «Водителя для веры» рассказал, какое имя они с женой выбрали для новорожденной дочки: малышку назвали Ева. Жена 41-летнего артиста, 28-летняя актриса Кристина Бродская подарила ему дочку в январе этого года. Супругам до последнего удавалось скрывать от публики беременность Кристины. О том, что она снова готовится стать мамой, знал только близкий круг.

Теперь в семье Петренко целых три девочки: старшая, София-Каролина, родилась в 2015 году, средняя дочка Маша – в январе 2017-го. Игорь и Кристина оформили свои отношения незадолго до рождения старшей дочки - сначала зарегистрировались в ЗАГСе Калининграда, а затем обвенчались в церкви.

Сегодня Игорь счастлив со второй женой - 28-летней актрисой Кристиной Бродской. Фото: Инстаграм.

Кристина Бродская – третья жена Петренко. В первом браке, с актрисой Ириной Леоновой, у него не было детей. Второй раз Игорь женился на актрисе Екатерине Климовой, в этом браке у него родились два сына - Матвей и Корней. Бывшие жены не отстают от многодетного Игоря. Ирина Леонова в гражданском браке с Евгением Цыгановым родила семерых детей, правда, сохранить семью ей не удалось. Екатерина Климова - мама четверых детей. Кроме сыновей от Петренко она воспитывает старшую дочь Елизавету от брака с актером Ильей Хорошиловым и младшую дочку Бэллу от актера Гелы Месхи.

В интервью программе «Ты не поверишь!» Игорь признался, что сумел сохранить теплые отношения с Екатериной Климовой, и теперь они дружат семьями. В Инстаграме актрисы нередко появляются снимки совместных обедов по уик-эндам с семьей Петренко – его новой женой Кристиной и дочками. На семейных встречах царит более чем доброжелательная атмосфера: Екатерине удалось подружиться с новой половинкой экс-супруга. А Игорь смог простить Кате ее измену. Актеры расстались не слишком красиво, но теперь эта история уже в прошлом.

Игорь Петренко и Екатерина Климова были одной из самых красивых пар российского кино.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актеры поженились в 2004 году и жили вполне счастливо, воспитывая троих детей. Скандал грянул в 2013 году, причем такой, какого никто не ожидал. Екатерина закрутила роман с солистом группы «Челси» Романом Архиповым на съемках комедии «Любовь в большом городе-3». Папарацци тайком запечатлели поцелуй, которым любовники обменялись в перерыве между съемками в Лас-Вегасе. Когда Петренко увидел опубликованную в Интернете видеозапись, он был вне себя от ярости. Актер признавался: тогда ему хотелось убить Катю.

- Я готовился к ее приезду из Лас-Вегаса, до этого мы долго не общались. Я привел нашу квартиру в порядок, накупил новой мебели, короче, готовил сюрприз. И тут случайно в Интернете увидел этот ролик, - рассказывал Петренко в телеинтервью. - Честно говоря, хотелось крушить все вокруг. Ну, собственно, что я и сделал. Конечно, дал волю эмоциям… В какой-то момент хотелось убить их обоих, разорвать всех, кто был к этому причастен, вместе с этим Лас-Вегасом.

Екатерина закрутила роман с солистом группы «Челси» Романом Архиповым.Фото: Мила СТРИЖ

Супруги подали на развод после девяти лет совместной жизни. Несмотря на очевидную измену Климовой, Петренко винил во всем только себя. Игорь пристрастился к спиртному, к тому же он часто отсутствовал дома из-за постоянных съемок. Возможно, Екатерина закрутила роман с другим из-за недостатка внимания мужа.

- Я сам виноват в том, что случилось. Целиком и полностью, - говорил Игорь. - Поверьте, Катя святая женщина. Лучше неё, наверное, нет матери и жены на этом свете. Но случилось то, что случилось.