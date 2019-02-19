2019-02-19T13:39:29+03:00
Звезды

Константин Хабенский подарил жене за рождение второго ребенка шубу- чебурашку

Новинку стоимостью 10 тысяч рублей актер привез из США
Ольга АНТОНОВА
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Хабенский женился на Ольге шесть лет назадХабенский женился на Ольге шесть лет назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Леопардовый принт – уже второй сезон является самым актуальным трендом. Также как и не выходит из моды шубы из искусственного меха, прозванные в народе «чебурашками». Поэтому когда Константин Хабенский отправился в Голливуд для анонса своего фильма «Собибор», который планировали выдвинуть на «Оскар» беременная супруга попросила привезти ей именно этот подарок – чебурашку с леопардовым принтом. Подарок пришелся как раз к моменту рождения второго ребенка. Надо отметить, что в отличие от норкового изделия, покупка которого сильно бы опустошило карточку, искусственный аналог обошелся актеру всего в 159 долларов. А на днях журналисты запечатлели молодую маму в обновке на улице.

«Главное — не цена, а внимание», — говорит Литвинова.

Подарок пришелся как раз к моменту рождения второго ребенка Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Подарок пришелся как раз к моменту рождения второго ребенкаФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Напомним, Ольга Литвинова стала мамой в начале февраля, она родила еще одну дочку. Как назвали малышку, пока неизвестно. Первую же их общую дочь - двухлетнюю малышку - зовут Александра. Хабенский женился на Ольге шесть лет назад, спустя три года артист переехал вместе с супругой в шикарные апартаменты в центре Москвы. Актер выбрал квартиру на 15-м этаже площадью 140 квадратов, стоимость которой составила около 70 миллионов рублей. Комплекс с круглосуточной охраной располагает собственным медпунктом, детским садом, бассейном и салоном красоты. Также Константин владеет апартаментами в Испании, где проживает его старший сын, рожденный в предыдущем браке с Анастасией Хабенской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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