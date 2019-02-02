Константин Хабенский стал отцом в третий раз

Счастливое событие произошло в жизни Константина Хабенского в минувшую пятницу, 1 февраля. Российский актер уже в третий раз стал отцом - у него родилась еще одна дочь.

О том, что супруга артиста Ольга Литвинова снова беременна, стало известно в сентябре прошлого года. Тогда СМИ писали о том, что роды запланированы на вторую половину декабря, однако похоже серьезно ошиблись с датой. Девочка родилась в начале последнего зимнего месяца, сообщает "ЭГ".

Ольга Литвинова на позднем сроке беременности появилась на премьере мюзикла «Вокруг света за Новый год» в декабре 2018 годаФото: Мила СТРИЖ

Стоит отметить, что на протяжении всей беременности актриса упорно работала. Она трудилась в полную силу, даже несмотря на большой живот - задорно танцевала на юбилее Школы-студии МХАТ и продолжала выходить на сцену. Даже ночные репетиции не стали проблемой для опытной артистки.

Актриса Ольга ЛитвиноваФото: Евгения ГУСЕВА

Знакомые Ольги говорят о том, что она планирует вернуться в театр уже вскоре после родов. Если женщина и возьмет декретный отпуск, то совсем небольшой - всего несколько месяцев.

olga.litvinova.1 Ольга Литвинова и Константин Хабенский

Как счастливые родители назовут второго ребенка, пока неизвестно. Первую же их общую дочь - двухлетнюю малышку - зовут Александра. Сайт kp.ru писал о том, что не так давно Ольга начала делиться фотографиями ребенка и даже рассказывать небольшие истории из ее жизни. Так, например, известно, что девочка занимается балетом и у нее даже неплохо получается.

olga.litvinova.1 Рубрика Хочу в Большой #большойтеатр#пачка#детицветыжизни

Напомним, что у Константина Хабенского есть еще 11-летний сын по имени Иван от первого брака. Ребенок живет с бабушкой в Барселоне, где актер купил им недвижимость. Мать мальчика, журналистка Анастасия Смирнова умерла десять лет назад от опухоли головного мозга.

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