Выигрыши в лотерею в России

Реальные выигрыши в лотерею

Стратегия и тактика — понятия из военной терминологии. Если кратко — это анализ вероятностей и шансов на победу, план действий и способы, ведущие к ней. Словом, «искусство полководца». Сегодня эти термины и основные принципы применяются в разных сферах: в бизнесе, коммуникациях, спорте и при участии в лотереях в том числе. По крайней мере об этом говорят люди.

Накануне Дня защитника Отечества логично обратиться к военнослужащим и узнать у победителей государственных лотерей из их числа, какие правила и действия привели их к успеху, какую стратегию они применяли. А главное — какая из лотерей, распространяемых под брендом «Столото», принесла им удачу.

Большие выигрыши

Вот история крупной лотерейной удачи офицера из Санкт-Петербурга. Для достижения победы Роман Анисимов* из Санкт-Петербурга решил поучаствовать в лотерее «Гослото «5 из 36». Тактику выбрал такую: чтобы угадать счастливую комбинацию, он использовал свои «армейские» числа. Его план сработал. Роман Анисимов в 8675-м тираже «Гослото «5 из 36» выиграл — 5 879 200 рублей.

Фото предоставлено «Столото».

«Я офицер советской армии. У меня есть личный номер из шести цифр. Именно эти цифры и одну случайную я использовал в комбинации, благодаря которой выиграл», — делится мужчина.

Вот числа, которые принесли ему победу: 9, 36, 18, 27, 3 и 3.

Кстати, фортуна улыбнулась офицеру не в первый раз. Роман и раньше выигрывал, но суммы были до 8 тысяч рублей. Мужчина следовал выбранной стратегии — наука побеждать в действии.

Всенародно любимая лотерея России

«Русское лото» — долгожитель из лотерей, в этом году ей исполняется 25 лет. Миллионы граждан России воскресным днем включают телевизор, чтобы посмотреть трансляцию очередного тиража и проверить свое везение.

Вот и Борис Петрович Попов* из Костромы, военнослужащий в отставке, решил испытать удачу. И выиграл в лотерею «Русское лото» квартиру стоимостью 2 000 000 рублей!

Тактику Борис Петрович избрал такую — призвал в союзники число 7. Выбор объясняет просто — седьмого числа день рождения его супруги Татьяны. Участвуя в 1217-м тираже (еще одна семерка!), он приобрел седьмой по счету лотерейный билет в мобильном приложении «Столото».

«Когда увидел сумму выигрыша 2 000 000 рублей, не поверил. Позвал внучку Сашу, чтобы она проверила билет еще раз. Теперь все домашние зовут меня исключительно миллионером», — с улыбкой делится Борис Петрович.

Фото предоставлено «Столото».

Супруги Поповы* долгое время жили на Дальнем Востоке, затем переехали в Кострому, где по окончании службы глава семьи получил квартиру. На что потратит лотерейный выигрыш, счастливчик пока не решил. Впрочем, на размышления у него есть время. Участник заберет приз в денежном эквиваленте.

По закону, после предъявления билета проводится его экспертиза. Затем победителю в течение 180 дней выплачивают выигрыш — сумму с учетом вычета 13-процентного налога. Согласно Налоговому кодексу, лотерейный выигрыш приравнивается к доходу физического лица и размер налога для всех резидентов РФ составляет 13%.

Как выиграть миллион

Дмитрий Несмашный*, военнослужащий из города Чехова, нашел ответ на вопрос «Как выиграть в лотерею?». На пути к победе он применил ловкий маневр — кардинально изменил характер своих действий.

Обычно мужчина покупал типографские лотерейные билеты в точках продаж «Столото». Как он сам объяснил, предпочитает держать билеты в руках, а главное — ищет четвертки и семерки, числа из его даты рождения. Но в тот день мужчина поступил иначе. Во-первых, установил мобильное приложение и купил электронный билет. Во-вторых, не стал искать любимые числа, а выбрал случайную комбинацию. Результат — в 310-м тираже «Жилищной лотереи» мужчина выиграл квартиру стоимостью 1 700 000 рублей.

О победе Дмитрий узнал от ведущей рейтинговой программы «Зарядись удачей!», в рамках которой выходят трансляции «Жилищной лотереи». Виктория Панина позвонила ему во время съемок розыгрыша и сообщила: «Поздравляю, вы выиграли квартиру!»

Дмитрий и его семья не сразу осознали произошедшее. Безусловно, выиграть в лотерею хотят все участники, но когда это случается в реальности, победители испытывают широкую гамму чувств: ликование, волнение, сомнения, радость. «Мы как будто в сказке или во сне, — описывает свое состояние супруга победителя, Юлия. — Но в очень хорошем, приятном сне».

Фото предоставлено «Столото».

На что потратят выигрыш, супруги Несмашные уже решили: начнут строительство дачного дома. Это их давняя мечта. Благодаря участию в «Жилищной лотерее» она исполнится.

По статистике и отзывам реальных победителей, покупка недвижимости, улучшение жилищных условий или строительство дачи — на это чаще всего тратят выигрыш участники лотерей.

Подарок — каждому

К Дню защитника Отечества в государственной лотерее «Русское лото» пройдет особый тираж. Впервые каждый участник тиража, посвященного 23 Февраля, получит гарантированные подарки — книгу от «ЛитРес» и подписку на фильмы от ОKKO. Подробные условия акции можно узнать на сайте stoloto.ru. В праздничной телеигре «Русского лото» также будут разыграны 70 автомобилей и множество денежных призов. По итогам розыгрыша останется 2 бочонка — выигрывает каждый второй билет. И это еще не все! Размер джекпота составит 500 000 000 рублей.

Трансляция праздничного розыгрыша — в воскресенье, 24 февраля, в 14:00 на НТВ. Билеты уже в продаже. Желаем всем побед!

* Фотографии публикуются с разрешения победителей.