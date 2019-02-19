Умерший рэпер Саша Скул неожиданно воскрес

В понедельник, 18 февраля, появилась информация о смерти известного рэпера Саши Скула. Сообщалось, что 29-летний исполнитель ушел из жизни также, как и Кирилл Толмацкий, известный как Децл, - от остановки сердца. Однако Саша Скул оказался не совсем мертв. Вернее - мертвецки пьян.

Запись о скоропостижной кончине певца появилась в его официальном паблике в социальной сети "Вконтакте": "Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши". К слову, это сообщение до сих пор всплывает, когда пытаешься зайти в паблик.

При этом Скул все-таки выжил. Протрезвев, он вышел на связь и удивился новостям.

Воскресил же его коллега по цеху. "Скул нажрался до экзистенции и в очередной раз решил понарошку помереть. На моей памяти, уже в шестой. Не ... этот кадр всех вас еще переживет. А как помрет - запилю неделю кулсторей про него меметичных", - написал в соцсети рэпер Кедр.

Когда стало ясно, что смерть Скула оказалась пранком, юзеры начали шутить и радоваться неожиданному воскрешению любимца. При этом запись о его смерти набрала 600 репостов в социальной сети.

К слову, 10 февраля текущего года Скул признался, что посетил церковь и увидел пьяного человека, который упал перед иконами и разбил голову. "Точно знамение мне, а какое, в толк не возьму", - сообщал в своем паблике исполнитель.

Саша Скул, настоящее имя Тагир Маджулов, родился 2 июня 1989 года в Братске. Он является бывшим лидером провокационного музыкального проекта "Бухенвальд Флаве". Последнее время певец постоянно проживает в Москве. Одной из последних работ музыканта стал альбом "1989", вышедший осенью 2017 года. Его название совпадает с годом рождения артиста.