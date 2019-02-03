Два мира Каракаса: избранный и самопровозглашенный президенты Венесуэлы померились количеством сторонников

Политические танцы

У чавистов был серьезный повод собраться на проспекте Боливара в эту залитую жарким солнцем субботу. Священная 20-я годовщина прихода Уго Чавеса к власти не оставляет равнодушным ни одного приличного социалиста. И живыми людскими потоками они стекались на проспект, где все было готово для масштабного празднования.

Вдоль улиц стояли десятки автобусов. «Бюджетников свезли», - сказал бы искушенный в организации проправительственных митингов микроблогер. Но, как говорится, не все так однозначно...

Трудовые коллективы формировали свои колонны на проспекте. Вот «коробка» счастливых студентов, а вот - гордых нефтяников, в новой военной форме - отряды народной милиции.

- Возможно, это единственная их чистая одежда, - заметил Антон Фокин.

Милиционеров одевают, обучают обращаться с оружием и оставляют в резерве - на всякий случай. Судя по нашим наблюдениям, ни гендерных, ни возрастных, ни даже медицинских ограничений для милиционеров нет.

В новой военной форме - отряды народной милицииФото: Александр КОЦ

Вдоль всего проспекта на небольшом удалении друг от друга стояли сцены, на которых разноцветные ансамбли зажигательно лабали латиноамериканские ритмы. А у сцен удивительно красиво танцевали и веселились венесуэльцы. И делали это так задорно, что губы сами расплывались в улыбке. Со стороны могло показаться, что это уличный музыкальный конкурс. Коллективы состязались в исполнении патриотических песен об Уго Чавесе. Но когда не понимаешь слов, завораживающая сальса на фоне партийной символики выглядит экзотично.

Ядро электората

Судя по лицам, здесь собралась не самая удачливая часть венесуэльского общества. Безработные, жители местных фавел - барио, бедняки - основной электорат действующей власти. Может их и свезли сюда организованно на автобусах. Но когда у человека нет особых поводов для радости, такие акции воспринимаются как настоящий праздник.

Безработные, жители местных фавел - основной электорат действующей властиФото: Александр КОЦ

- Сегодня мы празднуем 20 лет революции, - увлеченно рассказывает нам одна из участниц митинга. - Мы очень довольны тем, президент Мадуро продолжает курс, проложенный Уго Чавесом. И не отступим от него, как бы этого не хотелось империалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689695" frameborder="0"></iframe> Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

- Вы русские? - подбегает девушка из студенческого отряда. И говорит на русском. - Мы из Экспериментального университета Симона Родригеса. Недавно заключили соглашение об обмене студентами с Россией. Очень рады вас видеть на нашей земле.

Озадачило, что же выдало в нас россиян? Потому что после этого митинга мы собирались посетить акцию оппозиции. А ее сторонники уже начали точить зуб на Россию, обвиняя в поддержке «диктатора».

Вскоре весь проспект заполонили люди с красными флагамиФото: Александр КОЦ

Вскоре весь проспект заполонили люди с красными флагами (любопытно, что оппозиция больше использует государственный флаг), а на сцене появился Николас Мадуро:

- Лидеры оппозиции должны сделать шаг вперед, против американской интервенции. Хватит призывать к войне и военному вторжению против нашей страны и прекратите поддерживать военный переворот, который уже провалился! Мы их победили справедливостью. Я подтверждаю, что поддерживаю инициативу Мексики и Уругвая, КАРИКОМ (Карибского сообщества) и Боливии начать движение к национальному диалогу, разрешению проблем между венесуэльцами, говорю о своей полной поддержке диалога.

Сторонники избранного президента считают, что Мадуро продолжает курс, проложенный Уго ЧавесомФото: Александр КОЦ

Генерал-перебежчик

И мы отправились на другой митинг посмотреть, готовы ли оппоненты к диалогу. Машину запарковали за несколько кварталов и влились в толпу, которая узкими улочками текла на голос со сцены. Это были совсем другие лица. От них не веяло беспросветной безнадегой и нищетой. Средний, креативный, как сказали бы в России, класс. Который выживает не за счет социальных подачек от государства, а зарабатывая самостоятельно.

Это совсем другой мир престижных районов, приличной одежды, дорогих супермаркетов, заполненных до отказа ресторанов. Они что-то знают о своих согражданах, живущих в барио. Но относятся к ним настороженно. А иногда и откровенно враждебно.

На митинге оппозиции - средний, креативный, как сказали бы в России, классФото: Александр КОЦ

- Куда прешь! - орет пожилая женщина с американским флагом в руках на водителя легковушки, который пытался проехать через толпу. - Здесь люди идут! Будешь давить нас, чавист поганый? Дави!

Водитель, посигналив, развернулся и уехал восвояси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689705" frameborder="0"></iframe> Митинг оппозиции в Каракасе.Александр КОЦ

На площадь пройти невозможно - слишком плотно стоят люди, пришедшие поддержать своего «президента». Спасатели то и дело вытаскивают на носилках из толпы бедолаг с солнечным ударом. На сцене, украшенной европейскими флагами (среди них был и российский, но, почему-то, ни одного латиноамериканского), сменяли друг друга спикеры. Толпа аплодировала и стучала половниками в кастрюли. Знакомая по киевскому майдану картинка.

Сторонники Гуаидо аплодировали и стучали половниками в кастрюлиФото: Александр КОЦ

- Смотрите! Это депутат, которая раньше была за Чавеса, - представили толпе парламентария из малозначительной проправительственной партии. - Сегодня она перешла на сторону народа! Мы призываем всех чиновников и военных последовать ее примеру.

В субботу, к слову, для Мадуро прозвучал и более весомый тревожный звонок.

Начальник управления стратегического планирования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны и заявил, что готов исполнять его приказы. Дядя Янеса, к слову, тоже генерал, находится под следствием по обвинению в коррупции. В командовании ВВС перебежчика тут же окрестили предателем. Но, глядя на него, могут появиться и другие.

Устоит - не устоит

Мы стояли в толпе в ожидании Гуаидо и делились друг с другом впечатлениями.

- Так ведь и в Ливии, и в Сирии начиналось, - вспоминал Александр Коц. - Сначала один генерал на ту сторону перешел, потом другой, потом целыми батальонами. Кого-то купят, кому-то предоставят индульгенцию - и понеслась гражданская война. А тут, посмотри вокруг. Я умом-то понимаю, что все это - отработка очередных технологий «цветных революций». Но это же не проплаченная массовка. И эти игры во временного президента зашли уже очень далеко. Думаешь, если завтра Гуаидо арестуют и посадят, эти люди успокоятся? И США со своими сателлитами скажут: «Ну ок. Не прокатило. Сорри». По-моему, все-таки, правительство Мадуро доживает последние дни. Ему не дадут остаться.

Сюда пришли люди, которым есть что терять и вряд ли они могут «пойти до конца»Фото: Александр КОЦ

- Не все так просто, - возражал Антон Фокин. - Смотри, сколько народа вывели чависты на улицы. И это еще не предел. К тому же они бывали и в переплетах похлеще. Два года назад вообще жгли машины на улицах и стреляли в полицейских, у меня знакомая три месяца не могла ребенка из дома вывести - боялась. И ничего, справились! В 2015 вообще продуктов в магазинах практически не было, молоко и яйца приходилось покупать у барыг втридорога, а теперь с продуктами проблем нет, хотя и стоят очень дорого. Да даже на лица оппозиции посмотри. Сюда пришли люди, которым есть что терять и вряд ли они могут «пойти до конца». А посмотри на «наших» левых. Там народ, который благодаря Чавесу и Мадуро получает бесплатную еду, жилье и прочие блага. Уйди сейчас чависты — неизвестно что будет со всей этой массой, так что уж они-то понимают, за что сражаются. Тут речь идет не о какой-то «демократии», а о конкретных вещах — еда, дом, возможность хоть как-то существовать.

Тем временем, на сцене появился Хуан Гуаидо. Харизматичный, резкий, с четко поставленной сценической речью и выверенными резкими жестами. Напоминает одного неугомонного оппозиционера в Москве. Только народу на улицы выводит куда больше.

- Я прошу вас оставаться на улицах, в ближайшие часы мы получим еще больше поддержки. Оставайтесь на улице, пока мы не добьемся свободы. Нас уже признали 60 стран в мире! Мы объявляем о создании международной коалиции по оказанию гуманитарной помощи и защите свободы в Венесуэле. Будут созданы три пункта приема этой помощи: на границе с Колумбией, Бразилией и на одном из островов в Карибском море. В ближайшие дни начнется сбор гуманитарной помощи, необходимой, чтобы народ выжил. У вас, военные, есть ключ к тому, чтобы эта помощь стала возможной.

Глава оппозиции Хуан Гуаидо - харизматичный, резкий, с четко поставленной сценической речью и выверенными резкими жестамиФото: Александр КОЦ

И, похоже, в его пламенном спиче ни о каком диалоге речи не шло. Он просто не предусмотрен сценаристами. К слову, на митинге Мадуро я насчитал шесть телекамер. У Гуаидо их были сотни.

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