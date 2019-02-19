2019-02-19T14:29:55+03:00
Здоровье

В России запретили продажу еще одного лекарства от кашля

Недавно Росздравнадзор предписал изъять из аптек популярный препарат «Эреспал», теперь к «черному списку» добавились таблетки и сироп «Эпистат»
Анна НИКОЛАЕВА
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На фармрынке сейчас большой выборНа фармрынке сейчас большой выборФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Изначально о своих опасениях заявили сами фармкомпании-производители. Сначала французская «Сервье», выпускающая «Эреспал», потом венгерский «Гедеон Рихтер», производитель «Эпистата». В обоих препаратах основное действующее вещество - фенспирид, и оно заподозрено в неблагоприятном влиянии на сердечно-сосудистую систему. Появились данные, что эта субстанция может вызывать серьезные нарушения сердечного ритма. При этом эксперты подчеркивают, что значимость таких результатов, в том числе частота опасного побочного эффекта, пока не установлена. Однако от греха подальше лекарства решили изъять из продажи на время дальнейших исследований.

Напомним, отозванные из продажи препараты с фенспиридом предназначаются для лечения бронхита, ларингита, ринофарингита, трахеобронхита, борьбы с кашлем при бронхиальной астме. Оба лекарства довольно популярны. Так, продажи «Эреспала» по данным аналитического агентства DSM Group в нашей стране в 2018 году составили более 2 млрд рублей, «Эпистата» - 79,49 млн.

В то же время назвать эти препараты незаменимыми нельзя. На фармрынке сейчас большой выбор. Врачи советуют пациентам обратиться к своему лечащему врачу для подбора нового препарата с учетом состояния здоровья и индивидуальных противопоказаний. И в любом случае не стоит впадать в панику. Нынешние меры носят предупредительный характер, поясняют специалисты. О тяжело пострадавших после приема «Эреспала» и «Эпистата» речи не идет. Во всяком случае, в России за 10 лет использования лекарств с фенспиридом тяжелых реакций зафиксировано не было, сообщает Росздравнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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