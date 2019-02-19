2019-02-19T15:09:51+03:00
Общество

Умер Карл Лагерфельд

Великий кутюрье Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Немецкий модельер, который был креативным директором Модного дома Chanel, умер после продолжительной болезниНемецкий модельер, который был креативным директором Модного дома Chanel, умер после продолжительной болезниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 19 января, скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд. Модельер умер в возрасте 85 лет во Франции.

Немецкий модельер, который был креативным директором Модного дома Chanel, умер после продолжительной болезни. В последние несколько недель его самочувствие с каждым днем становилось все хуже.

К слову, он пропустил два шоу высокой моды Chanel в Париже 22 января. Однако Модный дом только заявил, что модельер просто чувствует себя усталым, сообщает издание Mirror.

Лагерфельд в 1983 году стал художественным директором дома Chane Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лагерфельд в 1983 году стал художественным директором дома ChaneФото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный модельер Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге. В 1952 году переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1955 году получил I премию за дизайн пальто в конкурсе, который организовал Международный секретариат шерсти. Позже стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте. Основал линии одежды KL и KL by Karl Lagerfeld.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld ImpressionФото: GLOBAL LOOK PRESS

Он, единственный из всех дизайнеров, каждый сезон в Париже представлял не одну, а две коллекции "от кутюр". В рекламных кампаниях своих коллекций участвовал не только как дизайнер, но и как фотограф. Модельер известен и как создатель духов. Он создал ароматы Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), а также аромат с запахом книги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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