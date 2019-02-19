Ушел «Кайзер» мира моды: Пять провокаций Карла Лагерфельда

О том, что Карл Лагерфельд уходит, знал весь модный мир. К нему на днях приезжала Наоми Кемпбелл, навещали многочисленные друзья, полгода назад дизайнер составил завещание. Кутюрье пропустил последний показ Chanel, состоявшийся 22 января хотя не позволял себе этого никогда. Представители модного дома тогда ничего не рассказали о болезни Лагерфельда, сказав лишь, что тот «сильно устал».

Все были готовы и все-таки до конца не могли смириться с тем, что великого Карла может не стать. Сегодня, 19 февраля это случилось. «Кайзер» мира моды ушел.

Но сколько оставил после себя?! Даже в провокационном мире прет-а-порте не уставал вершить революцию. Не выдохся, ни сник, не забронзовел. Его цитаты - "карлизмы" всегда были в точку, его здравомыслию завидовали финансовые директора. Коммерческий талант и чуткое восприятие, куда повернется вектор моды в Карле не спорили, а помогли нажить и славу, и состояние. Давайте вспомним самые необычные поступки немецкого дизайнера.

1.Карл провокациями дышал и жил, вплетая их в повседневную жизнь, в свою работу в журналах, проводил на подиуме. В 1992 году он пригласил принять участие в показе Fendi настоящих танцовщиц стриптиза и порно-актрису Моану Поцци. Главный редактор американского Vogue Анна Винтур тогда оскорбилась, что покинула шоу, хлопнув дверью. Но Лагерфельду было все равно. Коллекция с порно-моделями была раскуплена за две недели.

Карл обожал провокации и в жизни, и в журналах, и на подиумеФото: GLOBAL LOOK PRESS

2.В 1994 году с подачи Карла в центре скандала оказался и дом Chanel. Лиф платья, в котором Клаудия Шиффер дефилировала на показе кутюрной коллекции весна-лето 1994, был расписан строками из Корана. Мусульманское сообщество взорвалось возмущением. Глава совета улемов Индонезии (высший исламский орган Индонезии) призывал бойкотировать Chanel и грозил обратиться напрямую в правительство Германии. Карл, развел руками: текст на платье — отрывок из любовной поэмы, вдохновленной Тадж-Махалом. Дом Chanel вышел с извинениями в прессе и обещанием сжечь оскорбительную для верующих одежду.

В 1994 году с подачи Карла в центре скандала оказался и дом ChanelФото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Карл один из немногих использовал натуральный мех в модной индустрии, даже тогда, когда это стало считаться за гранью добра и зла. При этом сам мех не носил, считая, что он не идет ему, делая из него настоящего бюргера. Также одиозный дизайнер практически не ел мясо. Он вообще очень любил животных, особенно свою кошку Шупетт, которой он посвящает коллекции, а в 2013 году в одном из интервью дизайнер даже признался, что женился бы на ней.

4.Несмотря на то, что свое состояние Лагерфельд сделал в индустрии моды, о ней самой он мог отзываться крайне иронично.

«Если у людей лишь одна жизнь, и их молодость была не особо веселой, то они расстраиваются. А я делал то, что хотел и когда хотел. Это было здорово, но сейчас мне всё это показалось бы до смерти скучным. Если хочешь выглядеть старым, просто постарайся выглядеть модно. Нет ничего хуже этого», - заявлял он.

К слову, его внешний вид, а точнее его постоянство в зыбком и меняющимся мире моды тоже можно рассмотреть как вызов. Много лет назад он надел темные очки, отрастил хвост и решил, что будет носить только черно-белые цвета. Всегда в костюме и жилетке. И никогда себе не изменял.

В прошлом году Карл Лагерфельд задал новые стандарты «нормального». Специально для Fashion Book кайзер Карл сфотографировал одиозную звезду «Евровидение-2014» Кончиту Вурст и глубоко беременную модель Эшли Гуд, которая закрывала последний показ Chanel на Неделе высокой моды в Париже в 2015 году. Обычной эту съемку никак не назовешь, несмотря на то, что обнаженных беременных в глянце мы уже видели. Расширяя грани дозволенного в глянце, Кончита и Эшли меняются одеждой и по очереди позируют в брюках, чулках, платьях и меховых полушубках.

5. Карл Лагерфельд однажды сильно поскандалил с Мерил Стрип накануне очередной церемонии вручения «Оскара». Глава модного дома Chanel тогда предоставил талантливой актрисе платье для выхода на красную дорожку, но за несколько дней до церемонии она заявила, что нашелся другой бренд, который готов ей даже заплатить за презентацию их наряда. Лагерфельд оскорбился заявив, что и Chanel дарит платье, а такое поведение очень дешево для такой высокоранговой актрисы. По словам Лагерфельда, когда речь заходит о таком «подарке», то ни о какой «доплате» говорить не приходится.

Несмотря на то, что свое состояние Лагерфельд сделал в индустрии моды, о ней самой он мог отзываться крайне ироничноФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Мы начали работать над заказом. Был выполнен эскиз, а затем мы стали творить платье. И тут раздается телефонный звонок и представитель звезды сообщает, что они нашли бренд, который согласился заплатить за выход в их туалете… Как это понимать? Мы и так дарим потрясающий наряд, но еще и заплатить за это должны? Что остается сказать: гениальная артистка, но поведение — дешевле некуда!»

Ответ знаменитости не заставил себя долго ждать. Несмотря на то, что Chanel и Лагерфельд взяли свои слова назад, настроение актрисы накануне важной церемонии было сильно подпорчено. Стрип сказала порталу WWD, что вышеупомянутые обвинения — это провокация и клевета.

"Меня, моего стилиста и прославленного дизайнера, чье платье я выбрала для «Оскара-2017» банально оклеветали. Я уверена, что этот скандал был затеян с одной лишь целью — опозорить меня. Такие истории моментально подхватывает «желтая пресса» и вот уже в каждом таблоиде новость о моей алчности. Самое интересное, что извинения так и не были получены. Лагерфельд солгал, а СМИ подхватили его слова. Я все еще в ожидании официальных извинений!».

Как думаете, извинился Карл?

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