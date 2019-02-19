2019-02-19T18:05:39+03:00
Происшествия

Тюменский чиновник Дмитрий Еремеев, убивший двух человек в ДТП, получил три года условно

Родственники погибших опасались, что высокое положение позволит спикеру городской думы избежать реального наказания
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovN
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Бывший спикер тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Фото duma.tyumen-city.ruБывший спикер тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Фото duma.tyumen-city.ru
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Напомним. В полночь с 24 на 25 июня, 2018 года бывший спикер тюменской городской думы Дмитрий Еремеев ехал на своем джипе из пригорода в Тюмень. В его салоне были трое незнакомых юношей, которых Еремеев, по его показаниям, подобрал на ночной дороге как попутчиков. Спикер очень торопился и нарушал скоростной режим. Обгоняя грузовик, врезался во встречный автомобиль такси. Водитель такси и его пассажир погибли, а в джипе Еремеева сработали подушки безопасности. Благодаря тому нарушитель и мальчики пассажиры отделались ушибами.

Информация о попутчиках почему-то долго скрывалась. Еремеев изначально утверждал, что ехал один. Мальчики попутчики появились только на последних судебных заседаниях и показали, что водитель во время езды разговаривал по телефону. А скорость джипа доходила до 120 – 140 км в час.

Такое презрение к правилам дорожного движения, повлекшее смерть двоих, грозило вылиться Еремееву в несколько лет лишения свободы. К тому же по Тюмени сразу пошли разговоры, что якобы по свидетельству ряда очевидцев Еремеев был сильно пьян. Но экспертиза на алкоголь, проведенная, как и всякая подобная экспертиза, вне поля зрения общественности, дала обратное заключение.

Но еще в дни нашего расследования этой драмы тюменцы, общавшиеся с журналистом «КП», были уверены, что спикеру Еремееву это убийство сойдет с рук, потому как он является мужем заместителя губернатора Тюменской области Елены Еремеевой, а также зятем Станислава Казареза, в недавнем прошлом главного федерального инспектора в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Народное предсказание практически сбылось.

Сегодня 19 февраля Тюменский районный суд приговорил Еремеева условно к трем годам как бы лишения свободы. А еще ему запрещено управлять автомобилем 2 года и 10 месяцев.

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На похоронах 23-летнего таксиста Владислава Смоленкова его мать Марина рыдала и кричала: она все сделает, чтобы убийца сына — а это спикер тюменской городской думы Дмитрий Еремеев — надолго сел в тюрьму. Близкие поддерживали Марину и говорили, что этот спикер непременно сядет, потому как трагедия на дороге произошла по его вине. И когда виновника грузили в машину скорой, от него несло алкоголем на всю округу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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