Профиль молодого Сталина на сайте знакомств привлек внимание немецких геев

27-летний парень с аккуратной хипстерской бородой, растрепанным вихром темных волос и огоньком в карих глазах. Чем не притягательный образ для любой девчонки?! И пусть его зовут Иосиф, он революционер и чертовски похож на молодого Сталина.

Хотя давайте так. Это и есть Сталин.

Да, он зарегистрирован в Тиндере. А почему бы и нет? Ведь и будущим советским вождям хочется любви и ласки.

БОРОДАЧИ РУЛЯТ

Зарегистрироваться в приложении для онлайн-знакомств под видом молодого Иосифа Джугашвили решил берлинский журналист Паул Швеннинген. Он задумал эксперимент — посмотреть, как девушки будут реагировать на появление советского вождя у них в ленте. Станут ли они знакомиться со вспыльчивым революционером?

Паул загрузил три фотографии молодого Сталина. В анкете написал: «Главный редактор в коммунистической газете «Правда». От Владивостока до Берлина. Антифашист по жизни. Бородатые парни рулят».

Для привлечения внимания журналист перефразировал фразу Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается» в «Отношения приходят и уходят, а любовь остается».

Правда, поначалу дела шли неважно. Совпадений симпатий было мало, поэтому Паул решил сменить ориентацию своему Сталину. Так 27-летний Иосиф из гетеросексуала превратился в бисексуала.

И понеслось...

Паулу посыпались сообщения от молодых парней, которые жаждали познакомиться с гордым бородачом.

- Эй, приятель, тебе нечего терять, кроме своих оков! - написал одному парню журналист.

- В смысле? Ты о каких оковах? - недоумевал незнакомец.

«Ну какие оковы?! Те самые — какие носит рабочий класс!», - подумал Паул и ответил:

- Ты можешь сам выбрать, где я их ношу.

КОЕ-КТО ПОЧУВСТВОВАЛ ПОДВОХ

Паул наслаждался своим экспериментом. Ему даже не надо было первым писать, сообщения сыпались градом, а на экране постоянно всплывали уведомления об образовании новых пар.

В итоге чаты разделились на три группы. Первая группа парней и девушек даже не подозревали, с кем они общаются. Видимо, они на самом деле не знали, как выглядел Иосиф Сталин.

Во второй оказались сомневающиеся, которые чувствовали подвох. Некоторые из них писали что-то типа: «Ой, я даже не заметила, что общаюсь с диктатором. Мне бы следовало прочитать твою анкету повнимательнее».

В третьей собрались эксперты по истории и убежденные сталинисты. С ними Паул мог в открытую обсуждать свой эксперимент, рассуждать о заветах Ильича (Ленина) и убийстве Троцкого.

Популярность вождя народов росла с каждым часом. Геи и девушки молниеносно влюблялись в брутального хипстера, отдаленно напоминающего футболиста Криштиану Роналду. Журналисту писали со всего мира. По-русски, по-английски, по-немецки. Благо, есть онлайн-переводчики!

ЛЮБВИ ДИКТАТОРЫ ПОКОРНЫ

В третьей группе у Паула затесалась девушка по имени София.

- Предупреждаю, я не шпионка. Ты можешь мне доверять, - в шутку написала София.

- Чтобы убедиться в этом, мне надо посмотреть тебе в глаза, - написал в ответ журналист. - Давай увидимся в советской части Берлина. На мне будет синяя тренировочная куртка сборной ГДР.

Встреча состоялась. Девушка оказалась учительницей из Польши, она преподает немецкий язык иностранцам. У нее русские корни и она неплохо знает историю России.

Перед ней Паул решил окончательно раскрыться и рассказал, что работает журналистом и проводит эксперимент. София отреагировала на откровенность Паула с недоверием, но продолжила общаться с парнем.

София оказалась единственной девушкой, с которой Паул решил встретиться в живую. Может быть, тому виной уведомление от администрации Тиндера. Они решили заблокировать фейковый аккаунт Паула. Причина — публикация оскорбительных материалов. Видимо, кто-то не оценил шутку берлинского журналиста.