2019-02-19T20:11:02+03:00
Телевизор

Владимир Машков снимется в продолжении сериала "Ликвидация"

Культовый фильм особо любим в России и на Украине
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Владимир Машков в сериале "Ликвидация".Актер Владимир Машков в сериале "Ликвидация".
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Второй сезон сериала "Ликвидация" будет снят и показан в 2019-2020 году. Действие нового фильма будет происходить десять лет спустя.

Культовое кино до сих пор особо любимо в России и на Украине. Работа над сиквелом сериала "Ликвидация" ведется уже три года . "Мы планировали снимать фильм в следующем году осенью в Одессе", - сообщил продюсер картины Рубен Дишдишян.

Он отметил, что съемки в Одессе теперь под вопросом из-за того, что Владимир Машков оказался в "черном списке" на въезд на Украину. "Но нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей", - цитирует продюсера Газета.Ru.

Премьера сериала "Ликвидация" состоялась в 2007 году. Фильм рассказывает о послевоенной Одессе, где орудует банда преступников. Назначенный Сталиным маршал Жуков пытается навести порядок. Первый сезон Сергей Урсуляк снимал в Одессе. В сериале сыграли Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий, Константин Лавроненко, Светлана Крючкова.

Владимир Машков должен вернуться к роли подполковника УГРО Давида Гоцмана несмотря на то, что ранее заявил о паузе в кинокарьере из-за необходимости сосредоточиться на театре. 55-летний актер сейчас возглавляет Театр Олега Табакова и одноименную театральную школу.

"Кино - это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось", - резюмировал Машков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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