"Кина не будет": Машков сделал сенсационное заявление

Народный артист России Владимир Машков принял сенсационное решение. Он направит все силы и талант на театральную сцену.

"Да, я хочу поставить спектакль. Пока не буду говорить. Идут уже задумки, разработки. И, бесспорно, я должен играть в своем театре", - признался Владимир Машков.

По словам актера, в этом году выйдут две киноработы с его участием. Но после в карьере звезды сериала "Ликвидация" грядет перерыв.

actormashkov Владимир Машков посвятил спектакль "Матросская тишина" памяти учителя Олега Табакова

"Кино - это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось", - цитирует Машкова Пятый канал.

Проводником в мир искусства для Машкова был Олег Табаков. Он разглядел талант в юном студенте. После смерти учителя Владимир Машков возглавил его детище - "Табакерку". "Я помню его желание и мечты о том, чтобы этот театр, как он говорил, наш маленький театр был живым. У живого не может быть традиций", - рассказал Машков.

Актер в новом статусе проявил себя как реформатор. Он отремонтировал все площадки театра, изменил его репертуар и даже название. "Табакерка" превратилась в Театр Олега Табакова.