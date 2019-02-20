Свадьбы не будет: Леди Гага подтвердила, что разорвала помолвку со своим агентом Кристианом Карино

Слухи о том, что Леди Гага разлюбила своего жениха, появились примерно месяц назад. Певица совсем перестала появляться на публике с Кристианом Карино. Более того, с ее пальца исчезло кольцо, которое Карино преподнес ей на помолвку, а в ее Инстаграме больше не появляются снимки Кристиана. И вот теперь подозрения поклонников подтвердил представитель Леди Гаги. В интервью порталу People.com он заявил, что певица и ее агент больше не вместе.

- Это простор не сработало, - сообщил представитель Леди Гаги. – Отношения иногда заканчиваются. Они расстались не так давно. Никакой драмы.

Поговаривают, что Леди Гага отменила помолвку из-за нежных чувств, которые вспыхнули у нее на съемках фильма «Звезда родилась». Сразу после выхода фильма на экраны появились слухи о симпатии, возникшей между режиссером картины Брэдли Купером и Леди Гагой. Брэдли не только выступил режиссером фильма, но и сыграл в нем главную роль. По сюжету они с Гагой играют мужа и жену. Сама артистка во всех интервью признавалась, что между ними на съемках возникла «настоящая химия». Впрочем, слухи об их романе никогда не подтверждались. К тому же Брэдли, похоже, вполне счастлив со своей подругой – супермоделью Ириной Шейк, которая два года назад родила ему дочку Лею.

Кристиан всегда заботился о Леди Гаге.Фото: EAST NEWS

То, что фильм «Звезда родилась» очень много значит для Гаги, показывает хотя бы тот факт, что в честь него певица сделала особую татуировку. Артистка наколола на спине гигантскую розу, чтобы увековечить свою работу над этой картиной. На фотографии, которой она поделилась в Инстаграме, Гага сидит спиной к камере. На ее коже выколот бутон розы на длинном стебле, который тянется вдоль позвоночника.

- Мой спинной мозг теперь роза, — подписала снимок звезда.

Изображение розы окружено надписью «La Vie en Rose» - «Жизнь в розовом цвете». Это название песни Эдит Пиаф, которую героиня Леди Гаги поет на французском языке, когда впервые встречает в баре героя Брэдли Купера.

ladygaga Happy Valentine s Day. A tattoo toast to la vie en rose by the beautiful @winterstone my spinal cord is now a rose

Впереди у Гаги и Купера «Оскар» - фильм «Звезда родилась» выдвинут сразу в нескольких номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший саундтрек». Гага и Купер должны спеть во время церемонии дуэтом.

С Кристианом Карино Леди Гага встречалась с 2017 года. В ноябре 2017-го западные таблоиды сообщили, что влюбленные планируют пожениться. Карино преподнес своей звездной коллеге кольцо и сделал предложение. Поклонники были удивлены, что Гага дала ему согласие так скоро. Тем более, что еще совсем недавно она была влюблена в другого. В июле 2016 года Леди Гага разорвала помолвку с голливудским актером Тейлором Кинни (он известен по фильмам «Дневники вампира» и «Другая женщина»). Пара обручилась в феврале 2015 года, а всего Тейлор и Гага провели вместе пять лет.