Дженнифер Лопес восхитила жениха горячими танцами на шесте

Дженнифер Лопес — женщина многих талантов: она и певица, и танцовщица, и модель, и актриса. А теперь 49-летняя поп-дива решила освоить еще одну сферу: она станет стриптизершей. Джей Ло берет уроки танцев на пилоне для роли в фильме «The Hustlers at Scores». В фильме она сыграет стриптизершу на пару с актрисой Констанс Ву. Съемки стартуют совсем скоро, а пока Дженнифер, к очевидному удовольствию своего жениха Алекса Родригеса, репетирует танцы на шесте.

В Инстаграме спортсмен поделился несколькими видеороликами, как его возлюбленная лихо двигается вокруг пилона. Наблюдая за тренировкой, Родригес пришел в полный восторг от того, как Джей Ло и ее знаменитая «пятая точка» крутятся на шесте. Для репетиции актриса облачилась в черный топ и коротенькую юбку того же цвета, а на ноги надела босоножки на платформе, в каких обычно танцуют девушки этой профессии.

- Вау! - только и смог прокомментировать Алекс, снимая видео жарких танцев своей половинки.

Джей Ло берет уроки танцев на пилоне для роли в фильме «The Hustlers at Scores». Фото: кадр видео.

В одном из недавних интервью Дженнифер рассказала, как продвигается подготовка к фильму «The Hustlers at Scores». Певица призналась, что у нее дома есть складной шест, так что она может тренироваться прямо у себя в спальне. По словам артистки, это невероятно тяжелая работа, и за каждым эротическим танцем скрываются недели напряженных тренировок.

- Это очень сложно. Я нашла девушку из цирка "Дю Солей". У меня синяки по всему телу! Я начала уважать стриптизерш. Это настоящая акробатика, - рассказала Лопес.

Певица тренируется с профессиональным преподавателем. Фото: кадр видео.

Танцуя на пилоне в миниатюрных нарядах, Дженнифер похвасталась натренированным прессом и результатом десятидневного детокса, которой она прошла вместе с женихом. В конце января поп-звезда и ее бойфренд решили сесть на жесткую диету и на 10 дней отказаться от сахара и углеводов, чтобы показать, как меняется тело, если его не пичкать сладким и жирным. Мало того, что пара решила худеть вместе, так еще и призвала к этому своих поклонников, запустив в соцсетях челлендж «Без сахара, без углеводов».

- Мы клятвенно обещаем не сорваться! Присоединяйтесь к нашему с Дженнифер десятидневному челленджу. Без углеводов и сахара. Кто в деле? - объявил спортсмен поклонникам.

Наблюдая за тренировкой, Родригес пришел в полный восторг от того, как Джей Ло и ее знаменитая «пятая точка» крутятся на шесте. Фото: кадр видео.

По итогам детокса Джей Ло поделилась в Инстаграме соблазнительной фотографией и призналась, что ей было очень тяжело - она постоянно чувствовала себя голодной. Тем не менее, певица проявила характер и довела детокс до конца. У Лопес железная сила воли: сказала — сделала. Дженнифер проводит в спортзале немало времени, и может по праву гордиться своей фигурой. Обязательный пункт в ее расписании - ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю.

Певица признается, что это тяжелый труд, и что она зауважала стриптизерш. Фото: кадр видео.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час.