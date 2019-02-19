Анна Нетребко: Мне не нравится, когда муж худеет!

4 июня в Кремлевском дворце пройдет грандиозный концерт. На сцену выйдут четыре топовых мировых исполнителя - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ольга Перетятько и Андреа Бочелли. В ожидании этого события «Комсомолке» удалось поговорить с Анной и ее мужем, известным тенором Юсифом Эйвазовым.

Контракт с Большим подписан

- Анна, каждое ваше выступление в Москве - событие. Есть ли желание спеть в опере в Большом?

А.: - Я хоть завтра! Единственная проблема - там нет постановок для моего голоса. Я постоянно спрашиваю господина Урина (гендиректор Большого театра. - Ред.) об этом. Но пока, увы, не получается. Есть уже подписанный контракт, но я, к сожалению, не могу разглашать подробностей.

- В июне поклонники смогут увидеть вас с Юсифом в Кремле. Говорят, это будет необычный концерт.

А.: - Идея пришла продюсеру Максиму Берину. Он же сумел состыковать наши напряженные гастрольные графики. Подобный формат привычен для Андреа Бочелли: он всегда приглашает друзей и соединяет множество разноплановых исполнителей - хор, солистов, балетных артистов. Мы с Андреа, скорее всего, будем петь дуэт из «Мадам Баттерфляй». Ольга (Перетятько. - Ред.), думаю, споет дуэт «Лючии ди Ламмермур».

Ю.: - Сейчас мы активно обсуждаем программу вечера. Прозвучит не только опера. Андреа любит соединять серьезные оперные произведения и популярные композиции. Будут интересные дуэты. Думаю, мы споем что-то из репертуара трех теноров, но на двоих.

«В Краснодаре не спою, пока не построят приличный зал»

- Как заполняется ваш рабочий график? Чему отдаете предпочтение?

А.: - Сначала я выбираю оперные партии, потом уже все остальное. Скоро мы едем в Лондон - предстоят два с половиной месяца репетиций. А еще для меня очень важен концертный зал. На меня за это обижается родной Краснодар. Я сказала, что не буду там петь, пока они не построят приличный зал. Миллионный город, а выступать негде! В Италии даже в самых маленьких городах есть хорошие залы. В Германии тоже. А у нас что?

«Пресс качать нельзя»

- Юсиф, вы заметно постройнели...

А.: - А мне не нравится! Я категорически против.

Ю.: - Я стараюсь ходить в спортзал везде, где бываю. Сбросил 14 килограммов. Мне это было необходимо. Жить с большим весом и трудно, и опасно.

- Анна, а вы со спортом как?

А.: - Я всю жизнь была спортсменкой! У меня разряды по акробатике, баскетболу, легкой атлетике. Но худеть я не собираюсь, у меня все нормально. Нам, оперным певцам, даже пресс качать нельзя.

Ю.: - Да, кубики категорически запрещены. И сбрасывать сильно вес - тоже. Если я уберу 40 кг, это будет катастрофа для голоса. Но если исчезнут 17 - 20 кг, станет только легче жить.

- Недавно вы выложили в соцсети фото, где Юсиф и Филипп Киркоров одеты одинаково.

А.: - Не договаривались, честно! Мы собирались в театр. Филипп в это время летел из Майами. Он опоздал и сел в ложе с краю. Я поворачиваюсь к нему и вижу такую же майку! Они в одном магазине одеваются.

Ю.: - Можно одеваться в одном месте, но чтобы в один день так…

- Юсиф, у вас был сольный концерт в Париже. Как впечатления?

Ю.: - Очень ответственно, ведь ты один на сцене. Это был мой первый сольный концерт. Я с перепугу спел 22 произведения!

А.: - Захожу к нему в антракте, а он спрашивает: люди не уходят? (Смеется.)

Ю.: - Мы анализируем свои выступления и смотрим, чего не хватало. Со мной работает педагог, он советует, помогает. Есть люди, которые родились с природной постановкой голоса, как Андреа Бочелли. У меня не так, я перед каждым выступлением распеваюсь по полтора часа. Аня вот придет, пять минут распелась, и все! Есть талантливые люди, а есть работящие (смеется).

- По-разному подходите к репетициям?

А.: - Совершенно! А вообще на многие вещи у нас расходятся взгляды. Критикуем ли друг друга? Советуем. Юсиф, бывает, обижается. Случается, я скажу ему, а он еще и наоборот сделает!

- А если кто-то критикует Юсифа?

А.: - Ну, в глаз дам (смеется)... Ну знаете, у каждого есть свое мнение. Ради бога, если кому-то не нравится его голос - это их проблемы.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Сын хотел стать трактористом»

- Анна, поклонники следят за успехами вашего сына Тьяго (мальчику 11 лет. - Ред.). Вы даете огромную надежду семьям с детьми-аутистами. Спасибо за это. Впереди у вас Лондон, два с половиной месяца работы. С кем будет ребенок?

А.: - Сына мы не оставляем надолго, максимум на две недели. Сейчас он учится в обычной школе, в 4-м классе (в Вене. - Ред.). У нас был выбор: либо оставить его учиться и где-то петь, либо возить с собой. Но тогда он лишается класса, общения. Мы выбрали средний вариант. Ему приходится много летать, но он это любит.

Тьяго учится в Вене, но часто путешествует по всему миру. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

- Тьяго пойдет по вашим стопам в музыке?

А.: - Родительских амбиций сделать из него звезду у нас нет. Хотя, надо заметить, у Тьяго красивый голос и есть слух. Он хочет придумывать компьютерные игры и рисовать мультфильмы.

Ю.: - Он недавно трактористом хотел быть.

А.: - Я не против! Я за развитие сельского хозяйства.

Ю.: - Наша цель, чтобы он был самостоятельным. А кто будет по профессии, не важно. Ведь мы четыре года назад и мечтать не могли о том, что он сейчас делает.

А.: - Так что аутизм можно победить. Но нужно много работать. И не маме. Мама будет истерить. Я вот не могла. У нас с Тишей занимались посторонние люди.

Ю.: - Мальчик тянется больше к мужчине (с отцом Тьяго, уругвайским тенором Эрвином Шроттом) Анна рассталась в 2013 году. Юсиф воспитывает ребенка с 7 лет. - Ред.). Когда я появился, Тьяго был еще достаточно избалованный. «Я хочу это, а это не хочу. А вот тут не буду». Я сразу установил правила: тут мы, родители, решаем, как надо!

А.: - Я помню этот кулак Юсифа перед его носом: «Видишь!» Тиша так посмотрел, в глазах читалось тако-о-ое противостояние! Но после этого мужского разговора он понял, кто в доме хозяин. Это был момент, когда было важно показать силу.

Ю.: - Важно ни в коем случае не идти на поводу. Потакать нельзя.

А.: - Я в этом смысле бездарная мать…

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