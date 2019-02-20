2019-02-20T12:48:37+03:00
Звезды

Вскрылись скандальные подробности в семье Марии Шукшиной

Бывший гражданский муж актрисы Борис Вишняков затаил на нее обиду
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Шукшина была замужем триждыМария Шукшина была замужем триждыФото: Александр ГЛУЗ
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Дочь Марии Шукшиной обвинила бывшего отчима в рукоприкладстве и воровстве. В свою очередь, Борис Вишняков, который является отцом младших сыновей Марии, раскрыл коварный план экс-супруги. Якобы она и ее дочь Анна Трегубенко избавились от квартиры, поделили прибыль, ущемив в правах Фому и Фоку, рожденных в браке с актрисой.

Отчим Анны Трегубенко пришел на шоу "Пусть говорят" Первого канала, где заявил, что продажа квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежавшая Лидии Федосеевой-Шукшиной, являлась спланированной. Якобы Мария Шукшина и ее дочь избавились от жилплощади, а прибыль поделили.

Мужчина обижен на Марию, потому что, по его словам, были ущемлены права Фомы и Фоки. Как заверил Борис Вишняков, мальчики тоже были там прописаны.

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Дочь Марии Шукшиной обвинила бывшего отчима в рукоприкладстве и воровстве
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Он также обвинил свою бывшую падчерицу Анну Трегубенко в наглом вранье. Мужчина считает, что девушка хитростью завладела чужими деньгами. "То, что сейчас говорит Аня - это чистое лукавство. Историю о продаже квартиры в Санкт-Петербурге я знаю изначально. Я знаю, по каким причинам она оформлялась на Аню. Это было чисто из доверительных соображений. Мария в 2010 или 2011 году переоформила квартиру на Большой Академической на Анну. Фома и Фока были прописаны там. Когда Мария посчитала, что появилась возможность улучшать жилищные условия, она решила ее продать. Две третьих от стоимости забрала себе Аня", - рассказал Борис.

В то же время Анна призвала не верить бывшему отчиму. Она отметила, что в 2009 году бывший отчим позволял себе поднимать на нее руку. "Он мне предлагал делать фотографии в неглиже. Он неоднократно крал деньги из сейфа моей мамы. Я ему категорически не доверяю. Моя мама с ним не общается", - заявила в передаче Анна.

Вешняков признался: однажды он действительно дал девушке пощечину. В программе он извинился перед Анной за свой поступок.

Анна не простила мужчина. Она заявила, что забрала деньги не ради себя, а ради маленького сына Славы, родившегося у нее в 2014 году.

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Бывший муж затаил обиду на 51-летнюю актрису
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51-летняя российская актриса и телеведущая Мария Шукшина была замужем трижды. Впервые она обручилась со своим однокурсником Артемом Трегубенко, в 1989 году у них родилась дочь Анна. Через несколько лет супруги расстались. Вторым мужем актрисы стал другой ее однокурсник - Алексей Касаткин, но с ним Мария развелась, когда их сыну Василию не исполнилось и двух лет. В августе 2005 года у Марии Шукшиной и ее третьего мужа, юриста Бориса Вишнякова, родились близнецы Фома и Фока. В 2011 году супруги расстались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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