Экономист о введении социальных контрактов: Нужно избежать столкновения интересов с трудовыми мигрантами

«Мы должны сосредоточить усилия на борьбе с бедностью», призвал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному посланию в среду. Он напомнил, что в 2000-м году за чертой бедности находилось более 40 миллионов человек, а сейчас около 19 млн. «Эта цифра тоже слишком велика», сказал президент. "Они вынуждены экономить на самом необходимом: одежде, лекарствах и даже на еде", - подчеркнул Путин, говоря о таких людях.

«Работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт", - заявил глава государства, отметив, что опыт применения такого механизма уже есть в ряде регионов России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693000" frameborder="0"></iframe> Путин - о социальном контракте.

По его словам, согласно такому контракту, государство оказывает гражданину помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье "приличные средства, речь о десятках тысяч рублей" на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Путин подчеркнул, что каждому человеку готовится индивидуальная программа поддержки с учетом его ситуации. Гражданин же обязан пройти переобучение, найти работу, обеспечить семью устойчивым доходом. "Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это", - уверен президент.

По его словам, за пять лет такие контракты могли бы заключить более 9 млн россиян. Путин поручил кабмину уже с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такие контракты.

«Социальные контракты — это, безусловно, позитивная идея, - прокомментировал инициативу главы государства директор Института проблем глобализации, ведущий на «Радио КП» Михаил Делягин. - Сюда можно отнести еще и предоставление малоимущим гражданам посильных работ, когда заказчиком выступает государство либо муниципальные органы. Даже если это будет такая работа, как, например, одна смена будет красить забор в один цвет, другая — в другой, но обе смены получат зарплату, то даже это позитивный шаг. Но лучше, чтобы это была осмысленная, нужная людям работа. При этом хочу обратить внимание, что сейчас на таких работах заняты мигранты. Поэтому вижу здесь определенный конфликт интересов. Например, сейчас дворником россиянину из российского региона в Москве не устроиться. Считаю, что наше государство должно служить интересам своих граждан, а не граждан сопредельных республик».

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