Путин призвал использовать машины на газу

- Необходимо переводить на более чистые, экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ, - сказал глава государства во время своего послания Федеральному собранию.

Владимир Путин признал, что это «финансовоемкий проект», но он «все равно нужен». Переход транспорта на газ «принесет результаты и бизнесу, и людям».

Президент безусловно прав, говоря о пользе перехода на газ. Голубое топливо дешевле, экологичнее. У газового авто расходы на горючее на треть меньше, чем у бензинового.

Но есть объективные причины, которые пока мешают массовому переходу на газ. Главное — небольшое количество подходящих заправок. Если у водителя рядом с домом нет газовой АЗС (а такое вполне возможно), то ездить до ближайшей придется далеко, тратя и время, и топливо. Получается неудобно, и экономия теряется из-за перепробега.

По данным Минэнерго, в этом году на субсидирование строительства новых газовых заправок выделят 4 млрд. руб. На одну АЗС можно будет дать не больше 40 млн. руб. Получается 100 заправок на всю страну. Не густо.

- Чтобы машина нормально ездила на газу, необходимо сразу делать мотор под голубое топливо, - считает завлабораторией кафедры Автомобили МАДИ Сергей Матвеев. - Таких автомобилей пока крайне мало. Можно бензиновый двигатель перевести на газ, но тогда необходимо менять настройку двигателя.

Если водитель свою бензиновую машину переведет на газ, то он автоматически лишится гарантии. Это многих отпугивает. Да, есть одобренные производителями фирмы, устанавливающие газовое оборудование, но в большинстве случаев, они работают с коммерческим транспортом.

Дополнительный газовый баллон либо занимает место запаски, либо съедает пространство в багажнике. Владельцы седанов еще могут с этим смириться, но вот универсалы и кроссоверы лишаются возможности трансформировать салон. Откидывание сидений не дает большого объема, ведь посередине лежит газовое оборудование.

Перспективы у газового топлива огромные. Сейчас его использованию мешает скромный выбор изначально газовых авто и неразвитая инфраструктура. Но если вкладывать в эту область деньги, как призвал президент, можно много добиться. И экологию улучшить, и деньги на горючем сэкономить.

Экологичность транспорта важна для крупных городов. В Москве 92% вредных выбросов — это выхлопы машин. На газу мотор практически не выбрасывает угарный газ (СО), ниже количество несгоревших углеводородов (СН), токсичность отработавших только по окиси углерода ниже в 3-4 раза.

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