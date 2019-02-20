Марк Захаров: Мы благодарны Владимиру Путину за внимание к культуре

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил освободить от налога на прибыль региональные музеи, театры и библиотеки, сделав эту льготу бессрочной. Что позволит ежегодно экономить 4 млрд рублей, которые музеи и театры направят на свое развитие, повышение зарплат сотрудников. "Эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах", - подчеркнул Владимир Путин.

"Комсомолка" попросили руководителей театров прокомментировать инициативу Президента.

- В этом решении материализовалось внимание Президента к целому ряду учреждений культуры, за что мы благодарны, - сказал художественный руководитель московского театра «Ленком» народный артист СССР Марк Захаров.

Что такое налог на прибыль, мы спросили объяснить директора Академического театра им.Вахтангова Кирилла Крока:

- Налог на прибыль – это когда по итогам отчетного финансового периода (квартала, полугодия, года) доходы организации превышают ее расходы. К примеру, за год вы заработали 100 рублей, а ваши расходы за этот период составили 60 рублей. Оставшиеся 40 рублей – это ваша прибыль, - пояснил Кирилл Игоревич. - Понятно, что в реальной экономике речь идет совсем о других суммах. Прибыль возникает из заработков театра. Например, у театра есть валютный счет, на котором он аккумулирует деньги, заработанные на зарубежных гастролях. Каждый год с этих денег театр вынужден платить налог на прибыль. Сегодня в России этот налог – 20%. И хотя у театров есть разные налоговые льготы, все равно суммы значительные. К примеру, размер налога на прибыль нашего театра сейчас равняется почти 8 миллионам рублей. В том случае, о котором говорит Президента, эти деньги пойдут на нашу основную деятельность – постановку новых спектаклей. Освободить театры от налога на прибыль – прекрасная инициатива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692987" frameborder="0"></iframe> Путин - о национальных проектах.

- Владимир Владимирович понимает, что культура и театр - то, чем мы можем гордиться в мире, - говорит Иосиф Райхельгауз, режиссер и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы». - К сожалению, культура, медицина, образование в нашей стране находится в критической ситуации. Хорошо, что Президент хочет этому противостоять. Кроме того, во всех цивилизованных странах принят закон о меценатстве. Чем больше богатый человек дает денег театру, тем меньше он платит налогов государству. Поэтому богатым людям выгодно помогать театру. Я думаю, Президент говорил и об этом тоже.

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