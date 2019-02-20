2019-02-20T15:21:01+03:00
В мире

Депутат Госдумы Антон Морозов: В отличие от европейцев мы не допустим ущемления права на свою безопасность

Владимир Путин назвал суверенитет России аксиомой [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Антон МОРОЗОВ, член Комитета Госдумы по международным делам. Фото: Александр Шалгин/ТАССАнтон МОРОЗОВ, член Комитета Госдумы по международным делам. Фото: Александр Шалгин/ТАСС
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Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ назвал суверенитет России аксиомой.

- Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома, она или будет таким, либо вообще ее не будет. Для нас всех это должно быть понятно. Мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия - нет, - отметил глава государства.

Путин - о приоритетах России во внешней политике.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Антон МОРОЗОВ, член Комитета Госдумы по международным делам, депутат от ЛДПР:

«В отличие от европейцев мы не допустим ущемления права на свою безопасность»

- Абсолютно точное заявление. Президент имеет в виду европейские страны, которые двигаются в фарватере политики США и допускают размещение на своих территориях баз, а следом, возможно, и ракет. От этого страдает их собственная безопасность, но они это игнорируют. Мы же такого в отношении себя допустить не можем. Путин показал, что настроен решительно и не допустит ущемления прав наших граждан на безопасность. При этом снова подчеркнув, что Россия никому не угрожает.

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- Время спрессовано. Его запаса на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их – нельзя. Они сложные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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