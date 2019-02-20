2019-02-20T16:24:01+03:00
Экономика

Глава Ассоциации защиты бизнеса: «Надеюсь, что слова Путина помогут переломить ситуацию в деле Майкла Калви»

По словам Александра Хуруджи, новое поколение предпринимателей готово работать в России, им просто не надо мешать
Владимир НИКОЛАЕВ
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Основатель Baring Vostok Майкл КалвиОснователь Baring Vostok Майкл КалвиФото: REUTERS
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«Надеюсь, что сегодняшнее послание Путина поможет переломить ситуацию в деле, которым мы занимаемся прямо сейчас – с изменением меры пресечения Майклу Калви и топ-менеджерам Baring Vostok» - сказал КП Александр Хуруджи, глава Ассоциации защиты бизнеса, бизнес-омбудсмен при Борисе Титове по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, член федерального совета Партии Роста.

Ранее президент заявил о необходимости исключить необоснованное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. «В среднем на одного предпринимателя, на которого возбуждено уголовное дело, приходится 130 человек, потерявших работу», отметил глава государства.

«Есть за что зацепиться, чтобы продолжить борьбу с незаконным уголовным преследованием бизнеса, - сказал Хуруджи. - Важно, чтобы озвученное не осталось декларацией, а было реализовано. Мы готовы подключаться и сделать все, от нас зависящее, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию с уголовным преследованием бизнеса. В бизнес-сообществе, представители которого составляют костяк нашей партии, есть запрос на понятные правила игры, на развитие экономики России, новое поколение предпринимателей – патриоты в хорошем смысле слова, и они готовы работать в России, им просто не надо мешать.»

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"Коррупция и ложный карьеризм — главные причины необоснованного преследования предпринимателей"

«Тема необоснованного возбуждения уголовных дел поднимается давно. МВД занимает первое место по числу сотрудников, осужденных за коррупционные преступления. Однако проблема по-прежнему стоит очень остро, - отметил в беседе с "КП" глава Национального антитеррористического комитета Кирилл Кабанов.

Однако дело не только в коррупции.

«Почти половина необоснованно возбуждаемых дел приходится на случаи так называемого «ложного карьеризма» (это вполне официальный термин), - пояснил он. - Работник необоснованно преследует человека не за мзду, а просто от недостатка профессионализма. Это большая проблема следственных и оперативных служб особенно в регионах. И еще одна большая проблема — зкспертиза, ее качество и контроль за ней. Это вопрос к Минюсту. Много есть непонятных структур, которые проводят экспертизы, в том числе и по делам в отношении предпринимателей. Эти экспертизы вызывают вопросы, но суды и следствие имеют законные основания опираться на их выводы. Вспомним хотя бы экспертизу по так называемому делу «пьяного мальчика». Убежден, что и по делам в отношении предпринимателей есть подобные случаи.

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Также глава Счетной палаты заметил, что пока не подписывал поручительство за основателя Baring Vostok

ИСТОЧНИК KP.RU

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