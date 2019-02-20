Карен Шахназаров: Региональная культура у нас всегда бедная родственница

Во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на проблему существования и развития культуры в небольших населенных пунктах. На поддержку сельских клубов, музеев и культурных центров в малых городах в рамках нацпроекта выделят 23 миллиарда рублей.

- Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия нашей страны, - заявил Путин в послании Федеральному собранию. - В том числе дополнительно направить на эти цели средства из президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта выделить 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры. И еще более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России, - заявил президент.

Знаменитый кинорежиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, слушавший речь Владимира Путина, считает, что современные технологии помогут развить эту инициативу.

- То, что президент сказал и предложил конкретные действия в отношении поддержки культуры региональной и малых городов очень важно, - говорит Карен Георгиевич. - Региональная культура у нас всегда бедная родственница. Мы все знаем, что в регионах у местных властей всегда нет денег. С ними всю жизнь была проблема. Это правильно, что сюда обращены интересы руководства. Послание — стратегическое направление развитие страны. В культуре очень много вопросов, которые требуют отдельного и серьезного разговора, который невозможен в формате Послания. Есть Совет по культуре при президенте, где, надо сказать, мы регулярно собираемся и решаем многие вопросы.

По словам кинодеятеля, он каждый день получает десятки писем из регионов, что говорит о большом интересе и наличии потребности показывать отечественное кино.

- Современные технологии позволяют достаточно недорого поставить аппаратуру, которая позволит смотреть фильмы. Нам на «Мосфильм» каждый день приходят десятки писем с просьбой разрешить показ советских картин, как правило, из небольших городов, поселков. Мы идем на это, разрешаем безо всяких коммерческих условий, - продолжает режиссер. - Интерес очень большой. Главное, чтобы было где показывать и в хорошем качестве. Думаю, такая поддержка поможет оснастить клубы в селах. Людям будет где и что посмотреть. Бывает деревня, поселок из 15 человек, но и тоже хочется что-то смотреть. Им тоже нужно место, куда они могли бы приходить, смотреть фильмы старые и новые. Сегодня это реально. Купить домашний кинотеатр не так уж и дорого для клуба и, пожалуйста, будет хорошее качество. Главное — аппаратура. Можно показывать и через интернет. Нам из очень маленьких и далеких мест пишут письма с просьбой разрешить показывать наши мосфильмовские картины, выложенные Ютубе, что, кстати, говорит о правовой грамотности населения. В принципе, они могли бы делать это без всякого разрешения, мы бы и не узнали. Но люди пишут, просят разрешение, хотят, чтобы это было легально. Мы это приветствуем.

Мы на стороне этих инициатив. Другой вопрос, оснастить технологически все эти места. Это не в наших силах и возможностях. Но картины к показу мы всегда предоставляем без оплаты и коммерческих условий. Что касается только что созданных картин, то проходит год-полтора и совсем уже другие условия показов.

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