Звезда мировой оперы Ольга Перетятько: Однажды мне пришлось петь... в мусорном мешке

Билеты на спектакль были раскуплены заранее и полностью. Мало того, билеты на «Лючию» раскуплены уже до конца сезона. Накануне премьеры нам удалось поговорить с Ольгой.

ЛЮЧИЮ УГНЕТАЮТ ВСЕ

- Ольга, в современной оперной практике не принято много времени тратить на репетиции. Как шла подготовка к этому спектаклю?

- Да, как-то так выходит, что дирижеров кидает из крайности в крайность: или они совсем мало репетируют, или от рассвета до заката! Середины почему-то нет. Эвелино Пидо - замечательный музыкант и обладатель пытливого ума. У нас было очень много времени на подготовку. Над спектаклем работали шесть недель, так как для Вены это новая постановка. Здесь переделано практически все. У Хуана Диего Флореса это третья постановка «Лючии», у меня — пятая. Когда ты выучиваешь партию, она становится частью тебя. Переучивать куда сложнее, чем учить новое! Он нас немного загонял! Эвелино дал нам новый клавир — «критическое издание» - там много «чуть-чуть другого» — другие слова, другие длительности, другие темпы, в моей партии открыл все традиционные купюры (сокрещание - прим. Ред.). По сути, пришлось заново переучивать оперу.

- Героиня — это полностью придуманный образ или вы привносите что-то свое?

- Конечно, я стараюсь добавить героине что-то от себя. Думаю над тем, какой этот персонаж. Если это Джильда — то, на мой взгляд, она не только жертва. Джильда ведь все решает сама, решает умереть за отца и за любовь.

В этой постановке Лючию угнетают абсолютно все. Она несчастная, одинокая. Ее не любит даже Эдгардо, для которого Лючия- просто средство для вендетты, мести.

Готовясь к опере, я в очередной раз перечитала Вальтера Скотта («Ламмермурская невеста» — прим ред.), мне хотелось понять, почему же режиссер сделал такую драматическую постановку? Это первый трагический Доницетти у режиссера Лорана Пелли. Он ведь специализируется на комических операх. Здесь моя героиня с самого начала нездорова и одинока, с множеством тиков и галлюцинаций.

НАЕЛИСЬ СНЕГА

- Режиссер перенес время действия спектакля...

- Да, действие развивается где-то в конце XIX века. На сцене аскетизм. Режиссер вдохновлялся конкретным фильмом - на сцене эстетика черно-белой картины «Падение дома Ашеров». В спектакле много снега из пластика. Он идет в самые драматические моменты. Это очень красиво, но мы с Хуаном Диего с ним боремся. Оказывается, снег — это неудобно. Во-первых, я три дня потом его вычесываю из головы, а во-вторых, он норовит попасть в рот. Перед спектаклем я приходила и сама подметала снег. Попросила рабочих сцены не сыпать его в определенных местах, но на первых репетициях они забыли о просьбе, поэтому мы основательно надышались, а потом стали уже следить. Теперь стараемся его незаметно сдувать.

Еще одна особенность постановки — теплая одежда. Сначала моя героиня одета в пальто, шарфик и еще варежки у нее. Во всем этом надо петь! Это очень жарко.

- Венская сцена — легендарное место. А удобно ли лично вам на ней петь?

- Сцену уютная, но не без особенности. Здесь петь хорошо. Хотя акустически это, на мой взгляд, не самый легкий зал. Здесь своеобразная яма. Она высоко поднята, здесь же играют венские филармоники, нужно, чтобы публика их видела. Это часть действа. Поэтому нужно прилагать усилия, чтобы достойно выглядеть с таким оркестром.

Ольга Перетятько на сцене Венской оперы. Фото Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

ЧУТЬ НЕ СНЕСЛА КОЛОДЕЦ

- С вами случаются курьезы на сцене?

- Помню как-то раз я пела Риголетто. Репетиций на сцене не было. Там мы появились сразу на спектакле. Я выбежала к колодцу, который был сделан из папье маше, с размаху оперлась и... чуть не снесла его. Он начал так ощутимо шататься. С тех пор я хожу и проверяю сцену, декорации. В Метрополитене обязательно смотрю, как все собрано, чтобы не завалиться на спектакле.

- В Вене особое отношение к опере?

- Это правда. Как у нас на канале «Культура» показывают оперу, тут так на всех каналах! Оперные новости везде и всегда! Премьеры, особые спектакли!

В оперу ходит много истинных поклонников. Галерка — самые преданные любители. Они тратят на билеты все свои деньги. А после спектакля часами стоят, ждут. Я вышла через полтора часа и у входа было множество народа, ждали автографов.

- Вы когда выходите на сцену, вы чувствуете, что несете русскую культуру?

- Я всегда буду русским сопрано! Меня так по всему миру называют. Ну а как иначе? Я же русская. Фильмы смотрю на русском языке, шучу и думаю на русском. Выходя на сцену, я будто защищаю честь страны. Особенно в Америке. Каждый раз ты выходишь на сцену и доказываешь, что стереотипы далеки от реальной жизни! И простые люди это очень понимают.

- Ну в Америке публика своеобразная...

- Публика совсем другая. Они там сидят в одежде в зале, я видела девушку, которая пришла в оперу в уггах, потом сняла их и сидела довольная, разве что без попкорна. Но оперу любят!

- А в Большой театр зовут?

- Зовут, но там все, если так можно выразиться, «очень не заранее». В следующий сезон я не могу, у меня все расписано. И еще я люблю репетировать. Мне не надо волнений и переживаний из-за того, что что-то не доделано. Я в последнее время люблю делать все спокойно, чтобы хорошо.

УБОРКА КВАРТИРЫ — ЛУЧШИЙ РЕЛАКС

- Современная опера — это зачастую соревнование, кто круче завернет. Что из вашей практики, Ольга, поразило вас больше всего?

- О, однажды я пела в опере «Риголетто», так вот там моя Джильда умирала в мусорном мешке! Потому что Спарафучилле работал уборщиком. Там такой был огромный мешок на 100 литров. Меня в него засунули и вот в нем я пела последюнюю сцену. Но такое режиссерское решение было вызвано режимом экономии средств.

- Для вас есть неудобные партнеры?

- Нет, такие вот дивы-дивы мне не встречались. Были артисты со сложными характерами, но я знаю, как с ними управляться.

- 4 июня мы вас увидим на сцене Кремлевского дворца. Вы будете петь вместе с Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым и Андреа Бочелли. Известны ли уже подробности вечера?

- Да, идея собрать нас на одной сцене пришла в голову нашему общему с Анной и Юсифом агенту Максиму Берину. Сейчас мы все вместе думаем, чем удивить зрителя, обсуждение программы в процессе. Андреа предлагает свои варианты. Это будет не совсем академический концерт. Я бы хотела спеть Summertime, как я спела это произведение со Спиваковым: первый куплет в джазовой манере, а второй так, как это задумал композитор.

- Как проводите день премьеры?

- Молча. В йоге и медитации. У меня другая забота - как ликвидировать всякие мешающие мысли из головы. Когда такой ажиотаж, как сейчас, я, чтобы успокоиться, начинаю убирать квартиру. Сегодня пришла ко мне уборщица, я ее отправила обратно и два раза помыла все сама. Такое вот расслабление.

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Перетятько

Родилась в Санкт-Петербурге. Отец Ольги пел в хоре Мариинского театра. Там же стала с детских лет петь и она сама.

Окончила училище при Петербургской консерватории (дирижерско-хоровое отделение), Берлинскую школу музыки. Обладательница престижных премий. Работала с выдающимися дирижерами современности. Начинала как… меццо-сопрано. Сейчас у Ольги драматическое колоратурное сопрано — самый высокий и подвижный женский голос с большим диапозоном. «Открыла глаза» Ольге частный педагог вокала Лариса Гоголевская, солистка Мариинки.

С 2013-го года выступает на сцене Венской оперы. А еще Ольга пела вместе с Робби Уильямсом.

Была замужем за итальянским дирижером Микеле Мариотти, недавно пара рассталась. Однако по признанию Ольги, сердце ее уже не свободно.

Спортивную форму поддерживает бегом трусцой и йогой.

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