Автограф Горбачева продали за невероятную сумму

Событие из ряда вон выходящее. Обычно средняя цена автографа Михаила Сергеевича редко превышает двадцать тысяч рублей. Росчерк последнего генсека СССР на бумаге - конечно, штука ценная, но не прям ах, какая ценная. Горбачев, к счастью, жив (и дай бог ему здоровья), нередко бывает в публичных местах и не жадничает на автографы.

Однако 19 февраля во время торгов аукционного дома "12 стул" произошла сенсация. Подпись Михаила Сергеевича красным маркером на холсте продали аж за 12 миллионов рублей, что в 120 раз больше эстимейта.

"Сам нарисуй, а фантазии у тебя хватит"

Битва за лот продолжалось десять минут. Приобрести автограф Горбачева мечтали и очные участники аукциона, проходившего в гостинице "Националь", и заочные телефонные покупатели. В итоге обладателем лота стал анонимный телефонный покупатель. С учетом процента аукционного дома гражданин должен будет заплатить за свою покупку аж 13 миллионов 800 тысяч рублей.

И что же такого ценного было в надписи "М Горбачев/П СССР?" Дело в том, что устроители аукциона позиционировали его как арт-провокацию.

Слово автору провокации:

«Когда я был студентом Международного университета в Москве, к нам 19 февраля 2009 года приехал основатель университета Михаил Сергеевич Горбачев. В конце лекции состоялась беседа в узком кругу. На ней присутствовали Горбачев, ректор университета Сергей Николаевич Красавченко и несколько студентов. Я заранее заготовил большой холст и маркер. В конце беседы, набравшись смелости, попросил Горбачева что-нибудь нарисовать на память. Михаил Сергеевич улыбнулся, широко расписался и добавил: «Сам нарисуй, фантазии у тебя хватает!». В этот же день я нанес надпись: «ПРОСТИТЕ».

Уникальный лот ушел с торгов аукционного дома "12 стул".

До аукциона Валери Иванов не выставлял картин и никто о нем знать не знал и слыхом не слыхивал. Эксперимент с подписью Горбачева был его единственной работой.

Логичная мысль - а что если никакой продажи не было и все произошедшее - пиар-акция. После такой удачной продажи, - как уверены устроители аукциона, - карьера будущего художника пойдет в гору. От него будут ждать и новых работ.

Однако специалисты считают, что все честно.

- На книжном рынке аукционный дом "12й стул" - авторитетный игрок, - говорит директор интернет-аукциона Art-Investment Константин Бабулин. - Если бы речь шла о неизвестном аукционном доме, то можно было бы усомниться: а не придумали ли они сами себе продажу. Но в данном случае это не так. Лот у них действительно приобрели.

Однако, как отмечает эксперт, стоит вопрос о том, за что заплачены такие деньги: "Однозначно, не за художника Иванова, а за подпись Горбачева, удачно обыгранную в политическом контексте".

"Со временем этот объект будет повышаться в цене"

Нам удалось поговорить с экспертом аукционного дома "12стул" Иваном Ефимовым.

- Иван, скажите, как попал на торги этот удивительный экспонат? Художник сам его принес с желанием продать?

- Нет, это мы уговорили Иванова выставить лот на торги. Он не собирался продавать работу, десять лет холст висел у него в комнате, но я впервые увидел его в виде снимка на телефон.

- Есть ли у художника Иванова другие работы?

- Могу сказать, что до аукциона Валери Иванов нигде не выставлялся, его работ нигде нет. Но после продажи арт-провокации они, безусловно, появятся. Пока мы решили держать все в секрете. К аукциону выпустили небольшой каталог, где подробно написали о Михаиле Горбачеве, а о художнике Иванове только то, что он 1992 года рождения. Это тоже важно: художник родился через год после крушения Союза. Для него этой страны уже не существовало.

- Получается, именно ваш аукцион сделал из Иванова модного художника?

- Да, совершенно верно. Причем, как говорят покупатели, они рассчитывают, что в будущем стоимость работы еще больше возрастет в цене.

- Как отнесся Горбачев к продаже автографа?

- Пока не знаем, но перед аукционом мы связывались с представителями Горбачева. Не могу сказать, что они горячо поддержали идею, но и не запретили. То есть, по крайней мере, все в курсе.

- Почему вы считаете, что подпись Горбачева под словом "простите" - это искусство?

- Картина заставляет задуматься. У десяти посетителей предаукционной выставки было, по крайней мере, 12 идей по поводу того, что же имелось в виду. Или Горбачев просит прощение за развал Союза, или, как последний президент, - за то, что творилось в этой стране, например, за расстрел царской семьи.

- По поводу Царской семьи. Помимо арт-провокации был дорого продан факсимильный акт отречения Николая от престола.

- Да, бумага была продана с десятикратным превышением эстимейта, за 900 тысяч рублей за два акта: об отречении императора Николая II и о непринятии престола Великим князем Михаилом Александровичем. Это не оригиналы, а копии, сделанные при помощи стеклографа в марте 1917 года. В частных коллекциях подобные экземпляры практически не встречаются.

КСТАТИ

Самый дорогой автограф Горбачева стоимостью 40 тысяч фунтов был продан в 2015 г на аукционе Christie в Лондоне. На листочке из фирменного блокнота "perestroika" рукой Горбачева написано: "Дорогой Маргарет Тэтчер с уважением и надеждой на дальнейшее взаимопонимание. Декабрь, 1987".

Эта записка была продана на аукционе в Лондоне за 40 тысяч фунтов.

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