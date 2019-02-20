2019-02-20T19:35:15+03:00
Звезды

"Она богиня": 52-летняя Литвинова показала поцелуй с собой

Эпатажная актриса смутила поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Рената Литвинова.Рената Литвинова.Фото: YouTube
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Рената Литвинова опубликовала неоднозначный снимок. Актриса, которая с годами только хорошеет, целует себя в зеркале.

"Можно же поцеловать саму себя?", - поинтересовалась жаждущая слиться с собой в поцелуе Рената Литвинова. Звезда позирует в роскошном полупрозрачном платье белого цвета.

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Чувственная Рената Литвинова сводит красотой с ума
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Фолловеры бурно отреагировали на фото. Они отметили, что Литвиновой есть за что себя любить и, как водится, называли 52-летнюю Ренату "богиней".

"Сальвадору Дали и не такое было можно", "Конечно. Как же не поцеловать самого любимого человека на свете! Да еще и такого талантливого!", "Она богиня! Делает, что пожелает!", "Я тоже порой себя так люблю", "Очень чувственно и эротично", "Когда даже Рената не может устоять перед собой", - поделились эмоциями пользователи.

Отметим, что Литвинова не только не боится сливаться с собой в поцелуе, но не боится показываться на публике без макияжа. Кинодива удивляет своей молодостью, а поклонники с трудом дают ей 52 года.

renatalitvinovaofficiallrenatalitvinovaofficiall
Рената Литвинова показала фото без макияжа
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На днях звезда фильма "Богиня: как я полюбила" выложила снимок, на котором запечатлена без косметики. "Ноль косметики на лице, и она не нужна", - подписала фото кинодива. Актриса выглядит безупречно. Литвинова не раз говорила, что никогда не делала никаких подтяжек и ходит к любимому косметологу.

Литвинова: Я летаю, я в раю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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