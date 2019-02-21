2019-02-21T18:46:31+03:00
Звезды

Анна Седокова заложила крестик в ломбард ради ипотеки

Чтобы наскрести на первоначальный взнос, певице пришлось отдать самое дорогое
Ольга АНТОНОВА
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Анна Седокова.Анна Седокова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кажется, что российские звезды шоу-бизнеса жнее живут, а в масле катаются. Однако же, когда речь заходит о собственном жилье, выясняется, что многие из них квартиры снимают. Причем делают это много лет, потому что заработать на свое собственное в пределах Садового кольца ой! – как непросто. Так, например, арендует квартиру Ольга Бузова, в ипотеку два года назад «вписались» еще женатые тогда Рита Дакота и Влад Соколовский, также взяла большой заем у банка для покупки квартиры и Анна Седокова.

Певица живет в Москве больше 15 лет, однако, за это время на свое жилье так и не заработала. Она смогла накопить только на первоначальный взнос в 10 процентов, но когда уже подала документы на покупку, выяснилось, что необходимо 30% от общей суммы. Отметим, что весь прошлый год артистка боролась за право опеки над дочерью Моникой, которая живет со своим отцом в США. Седокова потратила много денег на американских адвокатов, так что перед Новым годом ей срочно пришлось искать деньги.

«Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу. Крестик, конечно же, не спас, я металась по друзьям и знакомым с просьбой одолжить любые суммы», — вспоминает Анна.

Квартиру в итоге певица все же купила, теперь же ей придется выплачивать ее стоимость 20 лет. Однако, Седокова пола надежд и сейчас погружена в то, чтобы сделать в своем собственном жилье самый лучший ремонт. Кроме того, экс-солистка «Виа ГРА» продолжает много работать, чтобы побыстрее покрыть ипотечные долги, пишет Tele.ru.

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Анна Седакова живет и работает в столице около 15 лет, но только сейчас смога купить себе квартиру в Москве, о которой уже давно мечтала. Видимо, такой подарок певица решила сделать себе и своим дочерям перед Новым годом. Фотографией из новостройки звезда поделилась в своем инстаграме.

«Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама. Правда к ней ещё идёт ипотека, но с этим я точно справлюсь!», — написала певица. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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