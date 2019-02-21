Полуголый мигрант ранил трёх полицейских в Баварии

В 16:20 в прошлую субботу на платформе пригородных поездов Хаймштеттен (15 км от центра Мюнхена) выходец из Афганистана ранил троих полицейских. Инциденты с мигрантами в нынешней Германии — не редкость, но этот случай выделяется особенным накалом безумия: 18-летний беженец со Среднего Востока кидался на людей, одетый в одно нижнее белье, притом, что сейчас зима.

Причина столь экстравагантного вида (и, возможно, всего буйного поведения) — молодой человек находился под действием наркотиков. Он начал буянить ещё в пригородной электричке, травмировав кулаками 21-летнего пассажира. И продолжил похождения, выйдя из вагона на платформу Хаймштеттен. Там как раз ожидали пересадки на автобус около тридцати человек, многие искренне попытались помочь неодетому юноше — но в ответ столкнулись с той же агрессией.

Прохожие вызвали полицию, однако юный «архаровец» оказал трём прибывшим офицерам ожесточённое сопротивление. Все они получили ранения, в том числе у одного повреждён глаз, у другого — колено. Утихомирить парня удалось только с помощью полицейских дубинок, приводит подробности онлайн-газета Merkur. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганство. Кстати, рядом с ним во время субботнего инцидента всё время находился некий «сверстник-компаньон той же национальности». Степень участия последнего в инциденте сейчас выясняют следователи.

Это далеко не первое происшествие с «новыми немцами» в самой богатой области Германии — ранее, как сообщала КП, группа мигрантов избила прохожих в баварском Амберге в тот же самый день, когда в городке проходила лекция о пользе толерантности.