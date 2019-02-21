Лопырева показала отца своего ребёнка

После родов в США, Виктория Лопырева пока не спешит в Москву. 35-летняя красавица вместе со своим сыном и его отцом бизнесменом Игорем Булатовым пока остаётся в Майами.

В своем Инстаграме Лопырева впервые опубликовала фото своего мужчины. Судя по фото, они с Булатовым счастливы и прекрасно проводят время в Майами. Виктория очень быстро пришла в форму после родов и выглядит, как всегда, эффектно.

Как уже писала «КП», недавно Лопырева рассекретила имя своего сына. Младенец был назван Марком Лионелем. Сын посла ФИФА чемпионата мира по футболу родился 5 февраля в один день с легендарными футболистами - Роналду и Неймаром. Но назван был в честь не менее легендарного футболиста Лионеля Месси.

lopyrevavika Виктория Лопырева показала отца своего ребенка

Напомним: в середине декабря Виктория Лопырева рассказала «КП» о том, что готовится стать мамой.

- Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила, - рассказала о своём избраннике Виктория.

Правда, имя своего спутника телеведущая тогда не раскрыла. А потом в Интернет попали папарацционные снимки, на которых беременная Лопырева и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, загорают в Майами. Виктория подтвердила, что Булатов, который ранее был супругом Татевик Карапетян - дочери владельца компании «Ташир», - тот самый мужчина, от которого она ждет первенца.

-Я не разглашала имя отца ребенка много месяцев и не собиралась этого делать до родов. Не хотела вносить в свою жизнь жадное любопытство посторонних людей. Держала руки на животе, в котором сейчас вся моя вселенная, и радовалась, что избавлена от суеты и напряжения всех лет, предшествовавших чемпионату мира. Подготовка к главному футбольному событию далась мне нелегко, нагрузки были адские. Я выдержала все, но безмерно устала. Думала, что после чемпионата отдохну, приду в себя, а потом уже мы подумаем о ребенке. Но все случилось раньше, неожиданно, и меньше всего мне хотелось бы броских заголовков.