В Госдуме обсудили передачу пенсии по наследству

Сегодня региональная надбавка к пенсии устанавливается в том случае, когда материальное обеспечение пожилого человека или инвалида оказывается ниже прожиточного минимума. Минтруд предлагает выплачивать прожиточный минимум всем и сразу, а затем добавлять к нему ежемесячную денежную выплату, которая зависит от стажа и баллов. Таким образом, все пенсионеры автоматически поднимутся выше прожиточного минимума.

Закон о наследовании пенсий внесла группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, Олегом Ниловым и Валерием Газзаевым.

- Если человек работал, с его зарплаты выплачивались страховые взносы в ПФР, но он не дожил до пенсии, то государство получает необоснованную выгоду, - сказал «КП» депутат Олег Нилов. - Родственники такого человека должны иметь гарантии возврата части неполученных им пенсионных денег.

Депутат не уточнил, как будет рассчитываться наследуемая часть, сказав, что это — вопрос уже для второго чтения законопроекта. Впрочем, и в первом чтении эту новеллу депутаты не приняли из-за противоречий документа с Гражданским кодексом. Однако они пообещали еще вернуться к закону о наследовании пенсий.

Как это может выглядеть на практике - «КП» рассказал председатель Союза пенсионеров России и комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский:

- Сегодня отчисления в государственную пенсионную систему солидарны: средства тех, кто зарабатывает больше и меньше перемешиваются. Именно поэтому пенсионер Орловской или Курской области получает 13 тысяч рублей, хотя у него не было зарплаты в 65 тысяч рублей. Ведь если считать механически, то он должен был бы получать 22% от своей реальной зарплаты в прошлом. Проблема в том, что сейчас даже накопительную часть пенсии невозможно передать по наследству (а общий размер замороженной накопительной пенсии уже превышает 5 трлн рублей, - прим М. З.). Вот решение о наследовании этой части я бы поддержал. Но этот вопрос должен решаться в совокупности с созданием системы индивидуального пенсионного капитала, что уже анонсировано вице-премьером Голиковой и ЦБ. Накопительная часть каждого перейдет в этот капитал, это будут его деньги, и он сможет их передавать по наследству, как любое состояние.