Как в мире наследуют пенсионные накопления

В Госдуме обсуждают создание механизма наследования пенсионных накоплений. Речь идет о том, чтобы человек, который уплачивал в течение всей жизни страховые пенсионные взносы, имел бы гарантии по их возврату в виде страховой пенсии или в виде выплат наследникам в случае смерти плательщика.

Во многих странах мира эта практика уже активно применяется. И там наследники имеют право претендовать на всю сумму, которая накопилась на пенсионном счете умершего родственника.

Италия и Словакия

В Европе наследование пенсий уже введено в Италии. Там супруги могут получить доступ к пенсионным счетам друг друга в случае смерти одного из партнеров.

В 2015 году в Словакии прошла масштабная пенсионная реформа, в ее рамках тоже было введено наследование пенсионных накоплений граждан.

Латвия

Сейм Латвии недавно принял закон, позволяющий гражданам с 2020 года решать, как распорядиться частью пенсионных накоплений (которые вкладываются в фондовый рынок) в случае их смерти. Эти средства могут стать частью наследства или перейти в пенсионный капитал одного из родственников.

Если латвиец так и не определится с будущим своей пенсии, то в случае его смерти она будет перечислена государству.

Китай

В Китае, где к 2050 году доля пенсионеров возрастет до 330 млн. человек, уже введено наследование накопительных средств в случае смерти плательщика. Таким образом власти страны пытаются решить проблему с выплатами пенсий в будущем.

США

В США, если американец накапливает в специальном пенсионном фонде или на специальном пенсионном инвестиционном счете определенную сумму, то после смерти этого человека остаток становится объектом наследства. Причем пенсии, которые назначаются госчиновникам или военнослужащим, почти всегда наполовину формируются именно за счет того, что часть взносов в счет будущей пенсии идет на подобного рода счета. Это позволяет человеку получать пенсию как таковую и при этом быть уверенным, что наследники не останутся в накладе после его смерти.

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