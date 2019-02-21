2019-02-21T16:13:58+03:00
Здоровье

Сильные духом: 6 видов спорта для настоящих мужчин

Совсем скоро россияне будут отмечать самый мужественный праздник – День защитника Отечества. Провести этот день можно по-разному: в шумной компании друзей, с подборкой любимых фильмов или более продуктивно – за выбором нового хобби
Галина СЕРОВА
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Как пелось в известной песне, «в хоккей играют настоящие мужчины»Как пелось в известной песне, «в хоккей играют настоящие мужчины»Фото: REUTERS
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Почему бы не освоить новый вид спорта? Некоторые из них должны особенно понравиться сильной половине человечества

Американский футбол

В отличие от своей классической вариации американский футбол в России до сих пор несправедливо обделяют вниманием. На первый взгляд может показаться, что это просто бессмысленная бойня, но стоит присмотреться к игре поближе, как становится ясно, что грубая сила решает далеко не все. Более того, работать мозгами спортсменам порой приходится не меньше, чем в шахматах.

Во-первых, американский футбол отличает впечатляющее – пожалуй, даже ошеломляющее – количество правил, в которых не так просто разобраться. Во-вторых, для каждой команды разрабатывается плейбук – книга с игровыми комбинациями, насчитывающая от 700 до 1000 страниц. Все их необходимо не только запомнить, но еще и уметь верно использовать в ходе матча.

На первый взгляд может показаться, что это просто бессмысленная бойня, но стоит присмотреться к игре поближе Фото: REUTERS

На первый взгляд может показаться, что это просто бессмысленная бойня, но стоит присмотреться к игре поближеФото: REUTERS

Тем не менее, американский футбол остается довольно жестким контактным спортом, хоть и очень зрелищным. В его защиту можем сказать, что тренировки в основном состоят из кардио-упражнений, что помогает поддерживать тело в отличной форме.

Мотокросс

Гонка на мотоциклах по пересеченной местности понравится любителям острых ощущений. Причем эмоций хватит и участникам, и наблюдающим.

Для того, чтобы успешно пройти трассу, наполненную естественными и искусственными препятствиями, недостаточно умения управлять мотоциклом на высоких скоростях. Важно обладать способностью быстро оценивать ситуацию, а также понимать, на что способен сам спортсмен и на что – его техника. И, разумеется, быть готовым к тому, что травм избежать не удастся, особенно на первых порах.

Остроты заездам добавляет борьба с природой, ведь гонки нередко проходят в неблагоприятных условиях: под палящим солнцем или проливным дождем, а при падении участники порой оказываются покрыты слоем грязи. Выйти из гонки чистым удается далеко не всем.

Гонка на мотоциклах по пересеченной местности понравится любителям острых ощущений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гонка на мотоциклах по пересеченной местности понравится любителям острых ощущенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоккей

Как пелось в известной песне, «в хоккей играют настоящие мужчины», и с этим сложно поспорить. За счет постоянных стычек и групповых драк, вспыхивающих на льду, данный вид спорта считается достаточно жестоким. Зато кровь спортсменов кипит от избытка адреналина, и накал страстей в воздухе ощущается даже физически.

Несмотря на то, что шансы получить травму во время матча довольно высоки, в целом хоккей оказывает на здоровье положительное влияние. Тренировки закаляют организм, укрепляют мышцы и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Наконец, хоккей помогает выплеснуть агрессию, а также провести время в мужской компании.

Кстати, тем, кто давно планирует отказаться от вредных привычек, но продолжает искать повод, также стоит присмотреться к хоккею. Выдержать столь серьезные физические нагрузки курильщикам и людям, злоупотребляющим алкоголем, очень непросто.

Водное поло

Водное поло редко ставят в один ряд с такими «серьезными» видами спорта, как, например, футбол, хоккей и баскетбол. Однако в действительности это увлечение требует большей физической подготовки, чем любая другая командная игра с мячом. Приходится одновременно поддерживать тело в воде (касаться ногами дна нельзя!), передвигаться по бассейну, отбиваться от соперников и вести мяч исключительно одной рукой.

Ватерполисты задействуют все группы мышц, так что их тела всегда находятся в идеальной форме. Серьезные травмы спортсмены получают очень редко, поскольку вода снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Впрочем, иногда в бассейне закипают нешуточные страсти, которые вполне могут привести к ушибам и синякам. Зрителям сражения между соперниками обычно не видны, так как проходят под водой, чтобы судьи ничего не заметили – применение к игрокам грубой физической силы все-таки запрещено.

Ватерполисты задействуют все группы мышц, так что их тела всегда находятся в идеальной форме Фото: REUTERS

Ватерполисты задействуют все группы мышц, так что их тела всегда находятся в идеальной формеФото: REUTERS

Тайский бокс

Главное отличие тайского бокса (его еще называют «муай тай», то есть «свободный бой») от классического в том, что наносить удары спортсмены могут не только руками в перчатках, но также локтями, ступнями, коленями и голенями. Одним словом, боксерам разрешается полностью задействовать все четыре конечности.

Во время схватки наносятся мощные удары, требующие от нападающего недюжинной силы, а от его оппонента – выносливости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время схватки наносятся мощные удары, требующие от нападающего недюжинной силы, а от его оппонента – выносливостиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Традиционно встреча на ринге проходит под аккомпанемент, что добавляет бою зрелищности и ничуть не умаляет жестокости. Во время схватки наносятся мощные удары, требующие от нападающего недюжинной силы, а от его оппонента – выносливости. В спортсменах также развивается ловкость, гибкость и крепкий моральный дух. Приятным бонусом станет снижение болевого порога и умение постоять за себя. Важно, правда, не увлечься, чтобы самооборона не переросла в нападение.

Смешанные боевые искусства

Более суровый вид единоборств сочетает в себе элементы множества ударных и борцовских техник. Возможно, именно из-за разнообразия допустимых комбинаций у зрителей иногда складывается впечатление, что они наблюдают за «боями без правил», однако такое название неверно. Для спортсменов действует ряд строгих ограничений, в числе которых запрет на определенные действия по отношению к оппоненту, например, на укусы и удары в горло.

Занятия смешанными боевыми искусствами развивают дисциплину и формируют прекрасную базу для оттачивания других навыков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Занятия смешанными боевыми искусствами развивают дисциплину и формируют прекрасную базу для оттачивания других навыковФото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако способов вывести противника из строя по-прежнему гораздо больше, чем в прочих контактных видах спорта. Отсюда высокая травматичность и вероятность того, что покинуть ринг самостоятельно боец не сможет.

В то же время, занятия смешанными боевыми искусствами развивают дисциплину и формируют прекрасную базу для оттачивания других навыков.

В то же время, занятия смешанными боевыми искусствами развивают дисциплину и формируют прекрасную базу для оттачивания других навыков. Так, герои шоу «Между молотом и наковальней: на ножах», которое выходит на телеканале HISTORY по четвергам в 20:45 (Мск), используют свой опыт борьбы в состязаниях по владению холодным оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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