2019-02-21T18:33:16+03:00
Звезды

Дочь Машкова впервые показала родных братьев

Братьев, по ее собственному признанию, Мария очень любит
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Мария Машкова.Мария Машкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дочь актера Владимира Машкова поделилась фотографиями братьев. Никите исполнилось 24 года, а младшему Всеволоду - 16 лет.

"Первый - писатель (со стулом, ну это очевидно). На а второй, похоже, метит в бизнесмены-адвокаты-юристы-коммерсанты. Надеемся на него всей нашей творческой семьей", - сообщила 33-летняя Мария Машкова в соцсети.

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Дочь Владимира Машкова показала своих братьев
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Родители Марии - Владимир Машков и Елена Шевченко - развелись, когда ей было два года. Но отец, по признанию Марии, никогда не забывал о ней.

После расставания с актером Шевченко вновь вышла замуж и родила двоих сыновей. Братьев, по ее собственному признанию, Мария очень любит.

Успешная актриса театра и кино почти десять лет счастлива в браке с предпринимателем Александром Слободяником. Пара воспитывает двоих дочерей - восьмилетнюю Стефанию и шестилетнюю Александру.

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Мария Машкова охотно делится с подписчиками деталями своей личной жизни и работы
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Мария не исключает, что может стать мамой в третий раз. Артистка часто выкладывает фото и видео детей в соцсети и охотно делится с подписчиками деталями своей личной жизни и работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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