Ольга Серябкина возмущена новостью о расценках на ее эскорт-услуги

Трудно быть в России красивой певицей, обязательно заподозрят в чем-нибудь нехорошим. Под подозрение попала и экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина. На днях, РЕН-ТВ опубликовал расследование, в котором привел список известных женщин и расценки на эскорт- услуги, которые они предоставляет. В числе высокооплачиваемых звезд попала как и Серябкина. Журналисты утверждали, что за ночь со звездой богатому клиенту придется выложить 30 тысяч долларов. И если первые дни сама певица никак не хотела комментировать эту информацию, то когда число вопросов от журналистов и друзей стало зашкаливать, решила не оставлять эти наветы без ответа. И обратилась за помощью к адвокату.

«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать, — признается артистка. — Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений»

Отстаивать честь звезды в суде будет известный адвокат Сергей Жорин. «Ко мне, действительно, обратились Макс Фадеев и Ольга Серябкина, — прокомментировал «СтарХиту» Жорин. — Если кто-то решил пошутить, составив подобный список, то шутка явно не удалась. В ближайшее время мы найдем распространителя этих ложных данных и привлечем к суду за клевету, а также ущерб, нанесенный чести и достоинству моей клиентки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«30 тысяч долларов за ночь»: Ольгу Серябкину заподозрили в оказании эскорт-услуг

Однако, журналисты нашли доказательство того, что у певицы есть еще одно прибыльное занятие. На телеканале Рен -ТВ вышел документальный фильм "Правила съёма: купи меня, если сможешь!". В его рамках журналисты пытались разоблачить звезд, которые подрабатывают экскортом. Среди них оказались и Ольга Серябкина. Как утверждают инсайдеры "Рен-ТВ", цена за её услуги якобы составила 30 тыс. долларов. Также в список попали Волочкова и МашаМалиновская. Сама певица пока эти слухи никак не комментирует. (подробности)