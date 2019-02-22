Вышивание и садоводство спасут от деменции

Ученые не устают искать новые способы отсрочить старость и свести к минимуму болезни, с ней связанные. В частности, старческое слабоумие. И к интересным выводам пришли шведские ученые, которые в течение 44 лет анализировали поведение 800 жительниц страны. Гетеборгские исследователи провели опрос среди добровольцев, в ходе которого те указывали уровень своей умственной и физической активности. Умственная активность включала в себя чтение и письмо, посещение концертов, пение в хоре, вышивание и садоводство. При этом ученые присуждали участницам баллы за каждый вид деятельности, а максимальная возможная оценка достигала 10 баллов.

В зависимости от того, как отвечали участницы опроса их делили на две группы. В первую вошли добровольцы, набравшие не более двух баллов, а в другую — от трех до 10 баллов (56 процентов всех участников). Похожим образом была оценена физическая активность, и женщин также разделили на активную (82 процента) и неактивную группы (17 процентов).

За все время исследования у 194 женщин развилась деменция, при этом у 102 участниц была диагностирована болезнь Альцгеймера, у 27 — сосудистая деменция и у 41 — смешанная деменция. Оказалось, что у испытуемых с высоким уровнем умственной активности риск развития болезни Альцгеймера уменьшался на 46 процентов, а риск появление слабоумия, в целом, — на 34 процента. Физическая активность уменьшала вероятность сосудистой деменции на 52 процента, а смешанной деменции — на 56 процентов.