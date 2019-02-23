«Гулливер» Порошенко и лилипуты «зеленые человечки»

Суббота – традиционный день недели, когда расслабленных украинских политиков подогретая фантазия уносит в такие параллельные миры, что Льюис Кэрролл, отправлявший свою Алису то в Страну чудес, то в Зазеркалье, локти кусал бы себе от зависти, если бы жил в наши дни.

Но даже на их фоне выделяется Петр Алексеевич Порошенко, чьи воспоминания уже превзошли по масштабам подвигов эпос «Нарты» и вплотную приблизились к двенадцати подвигам Геракла, вместе взятым. А что делать – выборы все ближе и ближе, а рейтинги так и не выправляются. И не растут, как тот злосчастный кокос у злосчастного племени дикарей на острове невезения.

На днях Петра Алексеевича, аккурат перед пятилетием расстрела так называемой «Небесной сотни» на Майдане вдруг «осенило» воспоминание о том, как героически он вел себя в те дни в Киеве. Оказывается, он в одиночку выходил на переговоры с «Беркутом» и отдавал им приказ, чтобы они не стреляли по «мирным» майдановцам. Почему нет свидетельств? Да потому что в одиночку ходил. Совсем, как в свое время Борис Немцов рассказывал, что ему в «Норд-Ост» запретил идти президент, позвонив ему на мобильный. А спустя всего 15 минут после этих переговоров Петр Порошенко лично, на своих руках оттаскивал расстрелянных майдановцев к санитарам.

«Воспоминания» вызвали шквал негодования среди тех, кого сейчас в Киеве называют «героями майдана». И Петр Алексеевич ударился в другую «историю с географией». На сей раз он «вспомнил», как приезжал с «миротворческой миссией» в Крым и героически вел себя в Симферополе. Правда, существуют видеозаписи, как Петра буквально пинками местное население прогнало к машине, и он рванул со скоростью спринтерского зайца в аэропорт. Но Петра это все не смутило.

Как Порошенко из Крыма убегал.

- Голосование происходило под дулом автоматов. Это было ни что иное, как часть агрессивных планов России. Я еще раз повторяю, референдум в марте 2014 года был фальшивым. Я сам был этому свидетелем, когда находился в Крыму в конце февраля 2014 года, - заявил он. - Подойдя к зданию парламента, чтобы поговорить и прекратить этот фарс, я своими глазами увидел, что здание было окружено российскими военными, - И подытожил. - Это не имело ничего общего ни с демократией, ни со свободным волеизъявлением.

Перепутал немного даты, переврал сюжет, но это ничего, что все свидетели смеются. Главное, что на Украине это воспринимают за правду. Особенно, если учесть, что чем дальше от Крыма находится место, где рассказчик потрясает слушателей, тем правдивей выглядит, хотя бы в его собственных глазах, его легенда.

Вот и в эту субботу Петро Алексеевич не удержался. Сначала приезд во Львов на заседание местного Совета регионального развития, потом, конечно, торжественный обед, плавно переходящий в обильный ужин. И Петра опять прорвало на «воспоминания о подвигах».

- Когда я пришел в помещение крымского парламента, там свет был выключен, никого не было, а помещение стоит в окружении маленьких «зеленых человечков» в три ряда. Они выстроились для того, чтобы не пустить Порошенко, - заявил он присутствующим. И продолжил нагнетать интригу. - Я на фоне пустого темного помещения сказал, что это все фейк, фарс, хочу, чтобы мир меня услышал, потому что мы — великая нация не боимся Россию.

Представляете. В три ряда маленькие зеленые человечки, которых потом весь мир назвал уважительно «вежливыми людьми». Один вид которых сбивал спесь у отпетых украинских вояк на полуострове и не только там. А в его исполнении они просто какие-то лилипуты, среди которых возвышается великаном грозный Гулливер Петро. Не иначе. И он им еще тогда, 5 лет назад, задолго до Трампа, им в лицо кидает, что они фейк-ньюс. Завидуй, Дональд.

- И это было продемонстрировано в течение последующих 5 лет, - заключил свой тост/пост/рассказ Порошенко.

Петро, а це точно були маленькі зелені чоловічки, а не білочки наприклад, або зелені бісики (а это точно были маленькие зеленые человечки, а не белочки, например, или зеленые чертики)? В пустой темной комнате что только не померещится.

P.S. А с другой стороны, рассказ о беседах с «маленькими зелеными человечками» в пустом темном помещении – это признание наличия проблемы, первый шаг к излечению. Это вам каждый нарколог скажет.

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